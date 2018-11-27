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Московский листок

Основатель Alibaba вступил в компартию Китая

Опубликовано 27.11.2018 в разделе комментариев 0

Основатель Alibaba вступил в компартию Китая

Китайский миллиардер и основатель Alibaba Джек Ма вступил в коммунистическую партию страны, сообщает "Женьминь Жибао". Его имя было упомянуто в списке из 100 человек, которые "способствовали политике реформ и открытости" в Китае.

"Джек Ма создал Alibaba Group - одну из крупнейших в мире платформ электронной коммерции <...> которая стала стимулом наращивания внутреннего спроса в Китае и <...> создания необходимой инфраструктуры для малых и средних предприятий, - передает портал. - Под его руководством Alibaba вошла в первую десятку компаний мира по объему капитализации, что позволило нашей стране занять лидирующие позиции на глобальном рынке интернет-торговли", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Джек Ма получил почетное звание "Выдающийся строитель социализма с китайской спецификой провинции Цзянсу".

Сам Ма отказался от комментариев по этому поводу. В то же время, в Alibaba Group отметили, что политическая принадлежность руководства никак не повлияет на процесс принятия деловых решений.

 



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