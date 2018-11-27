Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кудрин признал, что российская экономика 10 лет находится в "серьезной застойной яме"

Опубликовано 27.11.2018 в разделе комментариев 14

Кудрин признал, что российская экономика 10 лет находится в "серьезной застойной яме"

Российская экономика оказалась в положении застоя, которого не было со времен Второй Мировой войны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, последние десять лет экономика растет всего на один процент в год.

"Вообще я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — один процент, — нет. Мы, в общем-то, попали в серьезную застойную яму", - заявил Кудрин в ходе выступления на V Международном форуме Финансового университета.

Он отметил, что правительство снизило прогноз ВВП в 2018 году с 2,1% до 1,8%. "Но будет еще ниже при том, что цена на нефть за год увеличилась в два раза. То есть прирост цены на нефть, который всегда был драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста", — считает Кудрин.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 14
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ЖУЛ ПРИЗНАЛ ЧТО ОН ЖУЛИК
СветикЯ написал 27.11.2018 14:06
Преступное сообщество коммерсантов во главе президента Российской Федерации и Федеральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
Ответить
(без названия)
стоик1338 написал 27.11.2018 14:04
в России не застой - в России крах экономики , который начал еще ГобиЖаба?
.
Но тогда у руля еще были подготовленные специалисты, а сейчас сплошные бывшие сотрудники КГБ, которые, как известно, всегда отличались особой тупостью и кровожадностью , начиная с выродка Дзержинского?
.
политическая охранка должна заниматься обычным для них делом - шпионажем и убийствами, зачем их пустили в экономику?
Ответить
(без названия)
Дмитрий ОЦМ написал 27.11.2018 13:38
Да ты *****, алешенька один из тех, кто это сотворил с нашей страной. гореть тебе в аду!
Ответить
Кудрин сегодня необычен...может близиться смена ...он хитрый и подготавливает почву себе.
Ппврпар написал 27.11.2018 13:37
Трудоспособные мужчины в России находятся в группе риска по смертности. Об этом на V Международном форуме Финансового университета заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Мы на 116-м месте сейчас в мире по продолжительности жизни. Это говорит о качестве жизни, о смертности. Особенно большой группой риска в России являются мужчины трудоспособного возраста. Мы находимся в зоне стран, самых опасных и рискованных для смертности мужчин в силу ряда обстоятельств. Мужчины существенно отстают от женщин, и прежде всего проблема в том, что мужчины не заботятся о своем здоровье, не ходят по врачам, не осуществляют профилактику. Вообще-то, мужчины &#8212; это группа риска у нас в России&#187;, &#8212; рассказал он в ходе выступления.
Ответить
сплошной ОТСТОЙ,на фоне тотального разграбления территории и аборигенов
и это написал 27.11.2018 13:36
началось в 1991 году либерало-кошерными фашистами.
Ответить
(без названия)
Чингачгук написал 27.11.2018 13:21
Удивительно,как это Кудрин все-таки "заметил",тем более,что застой длится вовсе не десять лет,а гораздо дольше.Да и отчего бы экономике "развиваться",когда тем у кого деньги в руках это нафиг не нужно,а кому нужно у тех нет "возможностей"?Строго говоря,любое государство заинтересовано в том,чтобы экономика в нем развивалась,но это "любое самостоятельное государство".А в случае с Россией,надо подразумевать "колониальное государство,с единственным сегментом экономики",то есть-сырьевым.Ресурсы успешно распродаются,вырученные деньги,так же "успешно"перегоняются потоком-на запад,при этом,чем выше мировые цены на сырье,тем-"полноводнее"этот поток,а в Российскую экономику все равно не попадает ни хрена,с чего бы ей и "развиваться"?Разве что от Собянинских вечных "реноваций"?Но это просто расход бюджетных денег "впустую",не имеюший никакого отношения к экономическому развитию,где,как справедливо,но поздновато заметил"г-н Кудрин-"полный застой,уже превратившийся-в отстой"...
Ответить
(без названия)
Кирей написал 27.11.2018 13:16
Спасибо Олеша, а посоны то и не знают.
Ответить
это как раз обнадеживает
Victor2 написал 27.11.2018 12:55
ибо вся мировая демографическая наука учит: чем хуже екканомика, тем выше рождаемость. Ито: делать нечего, контрацепция не по карману. Единственное бюджетное развлечение: ухать подругу.
Кудрин наверно вымирает. Медведева помню: тот вымирает. Одна детка. На вторую бабок не хватило. Голикову недавно смотрел. У той не хватило бабок вообще. Щас Кудрина пошуршу. Люблю читать про популярных у вас людей в интернете всякие гадости. Во. Два брака. И в кажном на одну детку бабок хватило. Какой богатенький. Ворюга наверное. Все равно вымирает. Порог простого воспроизводства в благоприятных условиях 2.15. Не хватило 0.15 (это такой запасец на недоживание следующих до репродуктивных кондиций).
Ответить
все тот же кудрин вылез. а пора бы его на покой отправить давно. заслужено.
Ппврпар написал 27.11.2018 12:51
Это тот самый который принял законы о невыплате вкладов сбербанка ссср, а так бы люди могли домик купить после 50 лет и жить. В турции эрдоган принял закон всем 65 летним домик дать от государства и 300$ пособия. А из-за этого мена даже свои трудовые не отдают - перенесли рассмотрение на 2022 год депутаты. А еще не он ли в 1999 2008 деньги обесценил будучи министром финансов трудовые и простые люди к 50 годам не могут покупать необходимое? И наконец не он ли разработал концепцию "пенсионного геноцида", которую провернули недавно медведев и едросы при поддержке путина?
Ответить
(без названия)
киргуду написал 27.11.2018 12:49
скажу больше...застойная яма 15 летняя,которая даже во время войны народу не снилась!....кудрин ты это на все каналы киселево /соловьевские/норкинские и пр запусти ,КРУГЛОСУТОЧНО!.чтоб до всех дошло что со страной путин и гопкомнания сотворили....
Ответить
(без названия)
Ну написал 27.11.2018 12:48
Кудрин людоед и мерзость. Какая экономика у сырьевой колонии в которую и сам кудрин превратил р.ф. прям таки тошно читать подобного упыря
Ответить
(без названия)
Бар написал 27.11.2018 12:42
Если "Кудрины" опять полезли во власть, значит будет еще хуже.
Ответить
(без названия)
Демократия это колбаса написал 27.11.2018 12:26
При Кудрине был подъем?
Ответить
(без названия)
стоик1339 написал 27.11.2018 12:26
в России не застой - в России крах экономики , который начал еще ГобиЖаба?
.
Но тогда у руля еще были подготовленные специалисты, а сейчас сплошные бывшие сотрудники КГБ, которые, как известно, всегда отличались особой тупостью и кровожадностью , начиная с выродка Дзержинского?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вас устраивает 400 миллионов рублей на разгон облаков в Москве?:
Результаты
Интернет-ТВ
Зачем Порошенко подставил своих моряков
Зачем Порошенко подставил своих моряков
27.11.2018
Россия, которую мы... Без согласия и примирения
Россия, которую мы... Без согласия и примирения
26.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Генпрокуратура нашла в Роскосмосе "системные нарушения законодательства" (3)
Переименовать Москву в "Зону платной парковки"... (9)
Кудрин признал, что российская экономика 10 лет находится в "серьезной застойной яме" (13)
Основатель Alibaba вступил в компартию Китая (2)
Полиция проверит Сергея Доренко, назвавшего свердловского мэра идиотом (3)
Банки начали требовать от россиян обоснований переводов в тысячу рублей (7)
Шойгу 20 лет назад сдавал Крым, сейчас сдает Курилы… (10)
Воры против иностранных агентов (4)
Зачем Порошенко подставил своих моряков (5)
СССР - сверхдержава, а Россия - колония? (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Водевиль "военного положения" на Украине - очередной "Пусси Райот" Порошенко/Путина
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Последственный из Роскомнадзора наезжает на Гугл
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Прожиточный минимум составит в Москве 33 часа парковки в центре
Дарья Митина Дарья Митина: Дo выбoрoв в Мoсгoрдуму oстается меньше гoда
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss