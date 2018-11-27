Кудрин признал, что российская экономика 10 лет находится в "серьезной застойной яме"

Российская экономика оказалась в положении застоя, которого не было со времен Второй Мировой войны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, последние десять лет экономика растет всего на один процент в год.

"Вообще я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — один процент, — нет. Мы, в общем-то, попали в серьезную застойную яму", - заявил Кудрин в ходе выступления на V Международном форуме Финансового университета.

Он отметил, что правительство снизило прогноз ВВП в 2018 году с 2,1% до 1,8%. "Но будет еще ниже при том, что цена на нефть за год увеличилась в два раза. То есть прирост цены на нефть, который всегда был драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста", — считает Кудрин.