Кудрин признал, что российская экономика 10 лет находится в "серьезной застойной яме"

Российская экономика оказалась в положении застоя, которого не было со времен Второй Мировой войны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, последние десять лет экономика растет всего на один процент в год.
"Вообще я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — один процент, — нет. Мы, в общем-то, попали в серьезную застойную яму", - заявил Кудрин в ходе выступления на V Международном форуме Финансового университета.
Он отметил, что правительство снизило прогноз ВВП в 2018 году с 2,1% до 1,8%. "Но будет еще ниже при том, что цена на нефть за год увеличилась в два раза. То есть прирост цены на нефть, который всегда был драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста", — считает Кудрин.
СветикЯ написал 27.11.2018 14:06
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
стоик1338 написал 27.11.2018 14:04
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Но тогда у руля еще были подготовленные специалисты, а сейчас сплошные бывшие сотрудники КГБ, которые, как известно, всегда отличались особой тупостью и кровожадностью , начиная с выродка Дзержинского?
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политическая охранка должна заниматься обычным для них делом - шпионажем и убийствами, зачем их пустили в экономику?
Дмитрий ОЦМ написал 27.11.2018 13:38
Ппврпар написал 27.11.2018 13:37
Мы на 116-м месте сейчас в мире по продолжительности жизни. Это говорит о качестве жизни, о смертности. Особенно большой группой риска в России являются мужчины трудоспособного возраста. Мы находимся в зоне стран, самых опасных и рискованных для смертности мужчин в силу ряда обстоятельств. Мужчины существенно отстают от женщин, и прежде всего проблема в том, что мужчины не заботятся о своем здоровье, не ходят по врачам, не осуществляют профилактику. Вообще-то, мужчины — это группа риска у нас в России», — рассказал он в ходе выступления.
и это написал 27.11.2018 13:36
Чингачгук написал 27.11.2018 13:21
Кирей написал 27.11.2018 13:16
Victor2 написал 27.11.2018 12:55
Кудрин наверно вымирает. Медведева помню: тот вымирает. Одна детка. На вторую бабок не хватило. Голикову недавно смотрел. У той не хватило бабок вообще. Щас Кудрина пошуршу. Люблю читать про популярных у вас людей в интернете всякие гадости. Во. Два брака. И в кажном на одну детку бабок хватило. Какой богатенький. Ворюга наверное. Все равно вымирает. Порог простого воспроизводства в благоприятных условиях 2.15. Не хватило 0.15 (это такой запасец на недоживание следующих до репродуктивных кондиций).
Ппврпар написал 27.11.2018 12:51
киргуду написал 27.11.2018 12:49
Ну написал 27.11.2018 12:48
Бар написал 27.11.2018 12:42
Демократия это колбаса написал 27.11.2018 12:26
стоик1339 написал 27.11.2018 12:26
.
Но тогда у руля еще были подготовленные специалисты, а сейчас сплошные бывшие сотрудники КГБ, которые, как известно, всегда отличались особой тупостью и кровожадностью , начиная с выродка Дзержинского?