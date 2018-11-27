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Московский листок

Переименовать Москву в "Зону платной парковки"...

Опубликовано 27.11.2018 в разделе комментариев 9

москва собянин парковка
Переименовать Москву в "Зону платной парковки"...

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» согласилось с выводами исследования, проведенного специалистами Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова о необходимости корректировки тарифов на парковку в центре Москвы, сообщает ТАСС. 

Несмотря на то, что стоимость парковки в центре уже достигла 200 рублей в час, загруженность мест для парковки все равно превышает 85%, как и при Лужкове, когда вся парковка и даже эвакуация была бесплатной.  

Ранее было опубликовано исследование РЭУ имени Плеханова, в котором предлагалось в связи с ростом загруженности парковочных мест в центре города повысить стоимость уличной парковки в центре Москвы до уровня тарифа на парковку в капитальных паркингах – до 400-500 рублей. Кроме того, в исследовании предлагалось сократить время для бесплатной стоянки (сейчас оно составляет 15 минут), а также начать взимать плату за парковку в центре города в воскресные дни (в настоящее время парковка в центре Москвы в воскресные дни бесплатная). 

***

Итак, что и требовалось доказать - платные парковкивовсе не вопрос городского хозяйства, разгрузки столичных улиц и т.п., а просто бизнес. Который функционирует исключительно по законам бизнеса - есть спрос, значит, надо поднимать цену. До какого уровня? До тех пор, пока могут платить. Как только спрос на парковки упадет ввиду нереальности цен, ценовая политика тут же выправится в сторону больше доступности.

Если бы стоял вопрос, как разгрузить центр, то парковку внутри Бульварного кольца просто бы запретили вообще. Но тогда, разумеется, денег никаких бы не появилось.

Если бы стоял вопрос разгрузки столичных улиц, то их бы расширяли, а не суживали проезжую часть до одной полосы, как сегодня в центре.

Если бы речь шла о заботе о гражданах, то создавались бы новые парковочные места, строились бы подземные паркинги и т.п.

Ничего этого нет, есть только и исключительно манипулирование ценами на парковку. Даже исследование по парковкам заказано не автодорожному НИИ, а "Плешке", где умеют только считать бабки, а к дорожному хозяйству не имеют вообще никакого отношения - шаблон один, что с исследованием цен в гипермаркете, что на парковке. Есть спрос - поднимай цены, падает спрос - снижай.

У меня остается только один вопрос - а правительство Москвы точно государственное, а не коммерческое предприятие?

Государственное учреждение первым делом соотнесло бы цену на парковку с уровнем доходов подведомственного населения - ну могут люди позволить себе такую городскую "услугу"  или нет?

Если бы мэр Москвы и его правительство хоть на копейку зависели бы от общественного мнения, от выбора горожан - они бы иначе просто не посмели поступить. Но, похоже, совсем не зависят...

В настоящее время в городе Москве действует величина прожиточного минимума, утвержденная постановлением Правительства Москвы от 19 сентября 2018 г. № 1114-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2018 г.» - в расчете на душу населения 16 463 рубля.

То есть прожиточный минимум составляет в Москве 33 часа парковки в центре города. Около полутора суток. Дальше - можно не жить...

Осталось только переименовать Москву в "Зону платной парковки", чтоб никого не вводить в заблуждение.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
Луцилий написал 27.11.2018 13:59
Преступное сообщество коммерсантов во главе президента Российской Федерации и Федеральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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старик-блондинка С.Раков получил Москву на кормление,
поэтому написал 27.11.2018 13:33
повадки бандитские,типичного оккупанта.
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(без названия)
стоик1339 написал 27.11.2018 13:32
вороватый Олень завел транспорт в тупик - Москва стоит хуже, чем при Лужкове?
Деньги освоены, пробки стали больше?
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не проще ли "московия" по принципу монако во франции?
Ппврпар написал 27.11.2018 12:43
В рф есть московия петербург и сочи ...ну и остальная россея. Проще как при лужкове было - сделать эти регионы только для "своих" и требовать регистрации "чужих", объявив "их особой экономическо-политической зоной". По принципу зон "монако". Уже для этого все сделано путинынским режимом.
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Re: Да что ж такое
Бармэн написал 27.11.2018 12:39
Что ты селюковый "пионэр" знаешь о Москве и москвичах. Да есть в Москве организмы типа Димона Тосканского, которые и 200 тысяч за парковку могут выложить. Только какое отношение они имеют к москвичам, которых вообще-то более 10 млн. ?
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Re: Москвичи столько денег имеют, что 200 руб в час не проблема
хаха написал 27.11.2018 12:35
Вот провинциалы из правительства Москвы тоже так думают. Для них действительно не деньги.
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Re: При "коммунистах" народ в Москву работать ездил
хаха написал 27.11.2018 12:34
То-то я "при коммунистах" из Москвы в Сибирь ездил, наверно, чтоб поменьше заработать.
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Да что ж такое
пионер написал 27.11.2018 12:18
Москвичи столько денег имеют, что 200 руб в час не проблема. Так было во все времена, еще при царе Горохе. При "коммунистах" народ в Москву работать ездил, хотя и не весь. Потому что за одинаковую работу там больше платили. Это потом, при похмельном президенте поехали не только чтобы все.
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(без названия)
11 написал 27.11.2018 12:04
Женщина. Платная услуга. Либо всю зарплату, жена, или же повременка, любовница.
Сиди в деревне бесплатно. В центр только по делу и плати. Электромобиль бесплатно.
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