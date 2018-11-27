Переименовать Москву в "Зону платной парковки"...

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» согласилось с выводами исследования, проведенного специалистами Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова о необходимости корректировки тарифов на парковку в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Несмотря на то, что стоимость парковки в центре уже достигла 200 рублей в час, загруженность мест для парковки все равно превышает 85%, как и при Лужкове, когда вся парковка и даже эвакуация была бесплатной.

Ранее было опубликовано исследование РЭУ имени Плеханова, в котором предлагалось в связи с ростом загруженности парковочных мест в центре города повысить стоимость уличной парковки в центре Москвы до уровня тарифа на парковку в капитальных паркингах – до 400-500 рублей. Кроме того, в исследовании предлагалось сократить время для бесплатной стоянки (сейчас оно составляет 15 минут), а также начать взимать плату за парковку в центре города в воскресные дни (в настоящее время парковка в центре Москвы в воскресные дни бесплатная).

***

Итак, что и требовалось доказать - платные парковкивовсе не вопрос городского хозяйства, разгрузки столичных улиц и т.п., а просто бизнес. Который функционирует исключительно по законам бизнеса - есть спрос, значит, надо поднимать цену. До какого уровня? До тех пор, пока могут платить. Как только спрос на парковки упадет ввиду нереальности цен, ценовая политика тут же выправится в сторону больше доступности.

Если бы стоял вопрос, как разгрузить центр, то парковку внутри Бульварного кольца просто бы запретили вообще. Но тогда, разумеется, денег никаких бы не появилось.

Если бы стоял вопрос разгрузки столичных улиц, то их бы расширяли, а не суживали проезжую часть до одной полосы, как сегодня в центре.

Если бы речь шла о заботе о гражданах, то создавались бы новые парковочные места, строились бы подземные паркинги и т.п.

Ничего этого нет, есть только и исключительно манипулирование ценами на парковку. Даже исследование по парковкам заказано не автодорожному НИИ, а "Плешке", где умеют только считать бабки, а к дорожному хозяйству не имеют вообще никакого отношения - шаблон один, что с исследованием цен в гипермаркете, что на парковке. Есть спрос - поднимай цены, падает спрос - снижай.

У меня остается только один вопрос - а правительство Москвы точно государственное, а не коммерческое предприятие?

Государственное учреждение первым делом соотнесло бы цену на парковку с уровнем доходов подведомственного населения - ну могут люди позволить себе такую городскую "услугу" или нет?

Если бы мэр Москвы и его правительство хоть на копейку зависели бы от общественного мнения, от выбора горожан - они бы иначе просто не посмели поступить. Но, похоже, совсем не зависят...

В настоящее время в городе Москве действует величина прожиточного минимума, утвержденная постановлением Правительства Москвы от 19 сентября 2018 г. № 1114-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2018 г.» - в расчете на душу населения 16 463 рубля.

То есть прожиточный минимум составляет в Москве 33 часа парковки в центре города. Около полутора суток. Дальше - можно не жить...

Осталось только переименовать Москву в "Зону платной парковки", чтоб никого не вводить в заблуждение.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск