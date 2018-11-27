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Московский листок

Генпрокуратура нашла в Роскосмосе "системные нарушения законодательства"

Опубликовано 27.11.2018 в разделе комментариев 3

Генпрокуратура нашла в Роскосмосе "системные нарушения законодательства"

Генеральная прокуратура России выявила системные нарушения законодательства в работе Роскосмоса с 2017 по первую половину 2018 года, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

"За период 2017 года по первую половину года 2018 фактически поднимались документы по той деятельности, которую вело предыдущее руководство "Роскосмоса". К сожалению, по результатам исследования того периода были выявлены системные нарушения законодательства, в том числе в гособоронзаказе", - цитирует представителя Генпрокуратуры Интерфакс. По его словам, в частности, "срывались сроки оборонных заданий, были выявлены факты поставок некачественной продукции".

"В целом отсутствовал контроль за расходованием бюджетных средств в предприятиях отрасли", - пояснил Куренной.

Он также отметил, что в ходе прокурорских проверок госкорпорации было возбуждено 16 уголовных дел.

"44 материала прокуроры направили в следственные органы для возбуждения возможных уголовных дел, 16 уголовных дел уже на данный момент возбуждено", - цитирует представителя Генпрокуратуры Интерфакс.

По его словам, информация о деятельности госкорпорации также была направлена в ФСБ, ФАС и Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Напомним, ранее о рекордных хищениях в "Роскосмосе" заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Большие проблемы у нас с Роскосмосом. Там есть просто нерациональные траты, нарушения дисциплины всевозможные. Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах месяцами. Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано", - сказал он в эфире телеканала Россия-1.

У "лунного незнайки" Рогозина в Роскосмосе воруют миллиардами

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
ВикусикЯ написал 27.11.2018 14:04
Преступное сообщество коммерсантов во главе президента Российской Федерации и Федеральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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(без названия)
стоик1339 написал 27.11.2018 13:38
Почему генпрокуратура не хочет проверить деятельность сортирного Карлика за 18 лет?
.
Например, какое дело русскому народу до Сирии? Сколько сотен миллиардов утрачено на войне, которая чужая для русских?
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(без названия)
Михаил Л. написал 27.11.2018 13:17
Как только Рогозин усомнился в американских высадках "на Луну", так тут же наезды на "Роскосмос" начались.
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