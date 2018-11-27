Генпрокуратура нашла в Роскосмосе "системные нарушения законодательства"

Генеральная прокуратура России выявила системные нарушения законодательства в работе Роскосмоса с 2017 по первую половину 2018 года, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

"За период 2017 года по первую половину года 2018 фактически поднимались документы по той деятельности, которую вело предыдущее руководство "Роскосмоса". К сожалению, по результатам исследования того периода были выявлены системные нарушения законодательства, в том числе в гособоронзаказе", - цитирует представителя Генпрокуратуры Интерфакс. По его словам, в частности, "срывались сроки оборонных заданий, были выявлены факты поставок некачественной продукции".

"В целом отсутствовал контроль за расходованием бюджетных средств в предприятиях отрасли", - пояснил Куренной.

Он также отметил, что в ходе прокурорских проверок госкорпорации было возбуждено 16 уголовных дел.

"44 материала прокуроры направили в следственные органы для возбуждения возможных уголовных дел, 16 уголовных дел уже на данный момент возбуждено", - цитирует представителя Генпрокуратуры Интерфакс.

По его словам, информация о деятельности госкорпорации также была направлена в ФСБ, ФАС и Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Напомним, ранее о рекордных хищениях в "Роскосмосе" заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Большие проблемы у нас с Роскосмосом. Там есть просто нерациональные траты, нарушения дисциплины всевозможные. Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах месяцами. Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано", - сказал он в эфире телеканала Россия-1.

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