Россияне все меньше доверяют государственным СМИ

Доверие россиян к государственным средствам массовой информации стремительно падает. Если в 2015 году им отдавали предпочтение 70% граждан, то теперь таковых только 47%, говорится в материалах ноябрьского исследования ФОМ.

В то же время доверие к негосударственным СМИ за последние три года выросло на 12%: с 13% до 25%.

С 2014 года в полтора раза выросла доля считающих, что журналисты не влияют на жизнь страны. Те, кто влияние видит, существенно реже стали оценивать его как положительное и несколько чаще – как отрицательное. На 16% сократилось число россиян, считающих, что за последнее время у журналистов стало больше возможностей высказывать свое мнение.

Также растет запрос на критику власти в СМИ. Согласно материалам исследования, 74% граждан считают, что даже на федеральных телеканалах должны критиковать власть.