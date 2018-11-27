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Московский листок

Россияне все меньше доверяют государственным СМИ

Опубликовано 27.11.2018 в разделе комментариев 3

Россияне все меньше доверяют государственным СМИ

Доверие россиян к государственным средствам массовой информации стремительно падает. Если в 2015 году им отдавали предпочтение 70% граждан, то теперь таковых только 47%, говорится в материалах ноябрьского исследования ФОМ.

В то же время доверие к негосударственным СМИ за последние три года выросло на 12%: с 13% до 25%.

С 2014 года в полтора раза выросла доля считающих, что журналисты не влияют на жизнь страны. Те, кто влияние видит, существенно реже стали оценивать его как положительное и несколько чаще – как отрицательное. На 16% сократилось число россиян, считающих, что за последнее время у журналистов стало больше возможностей высказывать свое мнение.

Также растет запрос на критику власти в СМИ. Согласно материалам исследования, 74% граждан считают, что даже на федеральных телеканалах должны критиковать власть.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Смрад сплошной
Ппврпар написал 27.11.2018 15:30
первый россия твц нтв...в общем московские каналы - "канализация полная". надо закрыть все это или на платные кабельные перевести вместе с дом-2. хотя есть еще "хрен-тв" это уже и канализацией не назвать и скорее "чернобыль".
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(без названия)
Ум написал 27.11.2018 14:55
Смрад сплошной, стравливание, пошлость, тупость, ложь какое доверие может быть к тем кто ежедневно демонстрирует шизофрению, им всем в кащенко только туда. Каналы принадлежат газпрому и др олигархам, умный народ не нужен. А антисоветская чумная пропоганда,передачки, швильмы др авно. Нет здоровым людям противно наблюдать за последней стадией сумашествия
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ОПГ ФСБ СОСЁТ *****
ВикаЯ написал 27.11.2018 14:54
Преступное сообщество коммерсантов во главе президента Российской Федерации и Федеральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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