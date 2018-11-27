Россияне все меньше доверяют государственным СМИ

Доверие россиян к государственным средствам массовой информации стремительно падает. Если в 2015 году им отдавали предпочтение 70% граждан, то теперь таковых только 47%, говорится в материалах ноябрьского исследования ФОМ.
В то же время доверие к негосударственным СМИ за последние три года выросло на 12%: с 13% до 25%.
С 2014 года в полтора раза выросла доля считающих, что журналисты не влияют на жизнь страны. Те, кто влияние видит, существенно реже стали оценивать его как положительное и несколько чаще – как отрицательное. На 16% сократилось число россиян, считающих, что за последнее время у журналистов стало больше возможностей высказывать свое мнение.
Также растет запрос на критику власти в СМИ. Согласно материалам исследования, 74% граждан считают, что даже на федеральных телеканалах должны критиковать власть.
Ппврпар написал 27.11.2018 15:30
Ум написал 27.11.2018 14:55
ВикаЯ написал 27.11.2018 14:54
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html