Путин наградил миллиардера Усманову орденом "За заслуги перед отечеством III степени"

Президент России Владимир Путин во вторник в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся деятелям культуры, науки, предпринимательства, спорта и космической отрасли. Как сообщает пресс-служба главы государства, среди награжденных - основатель USM Holdings, миллиардер Алишер Усманов и его жена Ирина Винер-Усманова, главный тренер российской сборной по художественной гимнастике.

Алишеру Усманову президент вручил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени за огромный вклад в развитие российской экономики, культуры и спорта, пишут «Известия». Ирина Винер-Усманова получила аналогичный орден II степени.

Орден «За заслуги перед отечеством I степени» получили председатель Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Борис Громов, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, артисты Лев Лещенко и Инна Чурикова. Орден «За заслуги перед отечеством II степени» получили главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова и артист «Ленкома» Александр Збруев. Аналогичным орденом III степени награждены вице-президент «Курчатовского института» Марат Камболов, акционер USM Holdings Алишер Усманов, а также художественный руководитель театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов.

Кроме того, за совершение длительного космического полета летчик-космонавт Сергей Рыжиков получил звание Героя России.