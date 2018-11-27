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Московский листок

Путин наградил миллиардера Усманову орденом "За заслуги перед отечеством III степени"

Опубликовано 27.11.2018 в разделе комментариев 2

Путин наградил миллиардера Усманову орденом "За заслуги перед отечеством III степени"

Президент России Владимир Путин во вторник в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся деятелям культуры, науки, предпринимательства, спорта и космической отрасли. Как сообщает пресс-служба главы государства, среди награжденных - основатель USM Holdings, миллиардер Алишер Усманов и его жена Ирина Винер-Усманова, главный тренер российской сборной по художественной гимнастике.

Алишеру Усманову президент вручил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени за огромный вклад в развитие российской экономики, культуры и спорта, пишут «Известия». Ирина Винер-Усманова получила аналогичный орден II степени.

Орден «За заслуги перед отечеством I степени» получили председатель Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Борис Громов, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, артисты Лев Лещенко и Инна Чурикова. Орден «За заслуги перед отечеством II степени» получили главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова и артист «Ленкома» Александр Збруев. Аналогичным орденом III степени награждены вице-президент «Курчатовского института» Марат Камболов, акционер USM Holdings Алишер Усманов, а также художественный руководитель театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов.

Кроме того, за совершение длительного космического полета летчик-космонавт Сергей Рыжиков получил звание Героя России.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Григорий Р.. написал 27.11.2018 17:23
Ну как же Ирку Винер - главную, кремлевскую мамку-сутенерку мЕДАЛИЮ не отблагодарить. Вот только я не вижу ни одного ПРОСТОГО человека труда: шахтера, водителя, учительницу и т.д среди награжденных. Одни курвы: Олигарх, проститутки и перевертышные подстилки НЕ ЗАСЛУЖЕННО называющие себя интеллигенцией.
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Позор!
Виктор Николаевич. написал 27.11.2018 16:40
Люди, а у вас есть предел унижения?
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