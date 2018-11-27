Россельхознадзор: 20% продуктов в России - фальсификат

20% всех продуктов на российском рынке является фальсификатом, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах V международного молочного форума в Красногорске.

"У нас по ряду видов продукции цифры разные. Если в среднем взять, то по нашим исследованиям - а мы работаем по риск-ориентированному подходу - у нас до 20% есть масса примеров фальсификации", - цитирует чиновника Интерфакс.

По его словам, эти данные подтверждены протоколами исследования продукции. Журналистам он представил большую стопку данных, полученных из системы электронной сертификации. Документы в ней свидетельствовали о фальсификации молочной продукции. "До тех пор, пока мы не наведем элементарный порядок, мы будем есть какой-то белково-жировой продукт. Откуда его взяли и кто допустил его на рынок?" - сказал Данкверт.

По его словам, в ходе проверок предприятий Россельхознадзор нередко сталкивается с тем, что не может найти протоколы исследований продукции. "Так делали исследования или не делали? Или купили исследования? Почему сегодня никто не говорит, что исследования покупаются и продаются? - заявил он. - У нас масса деклараций. Говорят - декларация соответствия. Чему соответствия, если исследований никаких не было?"