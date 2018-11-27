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Московский листок

Россельхознадзор: 20% продуктов в России - фальсификат

Опубликовано 27.11.2018 в разделе комментариев 4

Россельхознадзор: 20% продуктов в России - фальсификат

20% всех продуктов на российском рынке является фальсификатом, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах V международного молочного форума в Красногорске.

"У нас по ряду видов продукции цифры разные. Если в среднем взять, то по нашим исследованиям - а мы работаем по риск-ориентированному подходу - у нас до 20% есть масса примеров фальсификации", - цитирует чиновника Интерфакс.

По его словам, эти данные подтверждены протоколами исследования продукции. Журналистам он представил большую стопку данных, полученных из системы электронной сертификации. Документы в ней свидетельствовали о фальсификации молочной продукции. "До тех пор, пока мы не наведем элементарный порядок, мы будем есть какой-то белково-жировой продукт. Откуда его взяли и кто допустил его на рынок?" - сказал Данкверт.

По его словам, в ходе проверок предприятий Россельхознадзор нередко сталкивается с тем, что не может найти протоколы исследований продукции. "Так делали исследования или не делали? Или купили исследования? Почему сегодня никто не говорит, что исследования покупаются и продаются? - заявил он. - У нас масса деклараций. Говорят - декларация соответствия. Чему соответствия, если исследований никаких не было?"

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Вы всеврети
Бред пУтриота написал 27.11.2018 18:48
какие 20%,я вам не верю.не может такого быть!!Вы обижаете нашу сельхозпродукцию,вставшую с колен и преодолевшую импортозависимость!Теперь у нас все родное,абсолютно натуральное и на коленкем сделанное(или через жоп..попу)посконное,суконноо-скрепное и духовно-взращенное!мы уже давно полностью обходимсся исключительно отечественным продуктом-лебедой и крапивой.березовым соком и щавелем.единственное.что мы пока закупаем у проклятых буржуинов,это пальмовое масло,ибо без него надои наших посконных буренок стремительно приближаются к нулю или даже уходят в отрицательную величину.что противоречат всем законам квантовой механики и марксистско-ленинской теории построения коммунизма в одной отдельно взятой квартире.Но нет таких крепостей,которые не могли бы зять путинисты-сталинисты и в самом ближайшем времени товарищ рогозин обещает разбить пальмовые леса на Луне и тогда каждый истинный рАссеянин будет обеспечен пайкой пальмового масла и неистощимой верой во Самого Великого и Могучего правителя.
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20% всех продуктов на российском рынке является фальсификатом
так написал 27.11.2018 18:36
Данкверт перепутал - 80% фальсификат , это точно , без всяхих проверок , одно ПАЛЬМОВОЕ МАССЛО бл..ь. Кто не согласен?
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Надо же что-то есть на три с половиной тысячи в месяц
С,П,Вдиван написал 27.11.2018 17:49
приятного похудения !
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(без названия)
Григорий Р. написал 27.11.2018 17:25
Россия сама уже за время правления агента ВоФка стала на 100% фальсификатом государства.
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