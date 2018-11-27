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Московский листок

Путинский пропагандист Брилев сознался, что является подданным Великобритании

Опубликовано 27.11.2018 в разделе комментариев 3

Путинский пропагандист Брилев сознался, что является подданным Великобритании

Один из главных пропагандистов Кремля, руководитель программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1» Сергей Брилев подтвердил, что имеет, кроме российского гражданства, еще и британское подданство, а также собственность в Лондоне.

"Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства - факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС", - написал Брилев в фейсбуке.

По его словам, он проинформировал ФМС о наличии у него второго паспорта сразу же после вступления в силу закона, обязывающего лиц с двойным гражданством ставить об этом в известность миграционные органы. «Сотрудник ФГУП — не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет», - отметил телеведущий.

Он также признал, что у него есть «собственность в Лондоне». "Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам", - заявил телеведущий.

О том, что Брилев имеет двойное гражданство, ранее сообщил Фонд борьбы с коррупцией. По данным ФБК, сам телеведущий и его жена находятся в списках зарегистрированных избирателей лондонского района Ноттинг-Хилл.

По британским законам в такие списки могут быть внесены либо подданные Великобритании, либо граждане стран Евросоюза, постоянно проживающие в Великобритании, но никак не граждане России.

Также в Фонде выяснили, что Ирина Брилева является собственницей квартиры в лондонском предместье Чизик, купленной в феврале 2016 года за 700 тысяч фунтов стерлингов. В расследовании отмечается, что ни у Сергея Брилева, ни у Ирины нет бизнеса, который мог бы позволить им совершить столь дорогую покупку.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
стоик1339 написал 27.11.2018 22:27
парадокс режима сортирного Карлика - клеветать на западный образ жизни, но готовиться туда сбежать?
.
Или у них работа такая - дурить головы русским рабам?
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давай до свидания ... лондон гудбай
сергей пенькин написал 27.11.2018 22:26
А по началу вел себя очень прилично ... видимо испортила его английская погода! Помимо, английского он еще прекрасно владеет испанским с португальским! Проверить бы, может он и поданный Гирбалтара, Бильбао как никак британские колонии.
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Сначала на Запад побрешем, потом в нем же и оттянемся
С.П.Вдиван написал 27.11.2018 22:01
Ну, не нанимать же из Лондона англосаксов на позиции телеведущих,
они с акцентом говорят
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