Путинский пропагандист Брилев сознался, что является подданным Великобритании

Один из главных пропагандистов Кремля, руководитель программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1» Сергей Брилев подтвердил, что имеет, кроме российского гражданства, еще и британское подданство, а также собственность в Лондоне.

"Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства - факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС", - написал Брилев в фейсбуке.

По его словам, он проинформировал ФМС о наличии у него второго паспорта сразу же после вступления в силу закона, обязывающего лиц с двойным гражданством ставить об этом в известность миграционные органы. «Сотрудник ФГУП — не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет», - отметил телеведущий.

Он также признал, что у него есть «собственность в Лондоне». "Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам", - заявил телеведущий.

О том, что Брилев имеет двойное гражданство, ранее сообщил Фонд борьбы с коррупцией. По данным ФБК, сам телеведущий и его жена находятся в списках зарегистрированных избирателей лондонского района Ноттинг-Хилл.

По британским законам в такие списки могут быть внесены либо подданные Великобритании, либо граждане стран Евросоюза, постоянно проживающие в Великобритании, но никак не граждане России.

Также в Фонде выяснили, что Ирина Брилева является собственницей квартиры в лондонском предместье Чизик, купленной в феврале 2016 года за 700 тысяч фунтов стерлингов. В расследовании отмечается, что ни у Сергея Брилева, ни у Ирины нет бизнеса, который мог бы позволить им совершить столь дорогую покупку.