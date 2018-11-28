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Московский листок

Главой Кадастровой палаты стал бывший таджикский безработный

Опубликовано 28.11.2018 в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
Главой Кадастровой палаты стал бывший таджикский безработный

А еще говорят, что у нас не работают социальные лифты...

Пользователи интернета обратили внимание на назначение неизвестного уроженца Таджикистана главой Кадастровой палаты, пишет «МК», новым главой ведомства стал Тухтасунов Парвиз Константинович 1985 года рождения, уроженец города Душанбе.

В 2008 году он окончил Медицинскую академию им. И. М. Сеченова в Москве, получив диплом по специальности «лечебное дело», с 2006 по 2008 год Тухтасунов работал медбратом, а после в течение восьми лет был безработным, однако успел приобрести 2 квартиры, 5 машин и земельный участок площадью в тысячу квадратных метров.

Позже Росреестр опубликовал биографию Тухтасунова, в которой сообщается, что помимо Медицинской академии им. И. М. Сеченова новый глава Кадастровой палаты окончил Открытый институт — высшую профессиональную школу по специальности «государственное и муниципальное управление» и Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова по направлению «корпоративные финансы».

В 2011-2016 годах Тухтасунов работал в коммерческих структурах. В августе 2016 года он стал заместителем директора аппарата управления в ФГБУ «Россельхозземлемониторинг», а в октябре того же года перешел на должность советника руководителя Росреестра. С 27 ноября распоряжением главы Минэкономразвития Максима Орешкина назначен на пост директора Кадастровой палаты.

***

А я вот удивляюсь, чему удивляется "МК"? У нас большинство кадровых назначений в высших эшелонах власти происходят абсолютно загаочным образом. Было время, трудно было найти министра, который бы руководил отраслью, к которой имел бы отношение по диплому и роду занятий. Сейчас, правда, ситуация "выправилось" - чиновники загадочным образом получают без отрыва от производства диплом "профессионального начальника" все равно, в какой отрасли - то самое «государственное и муниципальное управление».

За примерами и ходить далеко не надо - вспомним хоть военачальника Шойгу или недавно назначенного главного космонавта Рогозина, до того 6 лет возглавлявшего всю оборонную отрасль. Гвардеец и дуэлянт Золотов тоже производит сильное впечатление.

Ну а почему 33-летний доктор, которому как-то не довелось никого особо лечить, не может возглавить кадастровую службу страны? В конце концов, спутники из-за него не упадут, сражений никто не проиграет, танки с фанерными башнями на парад не выедут. 

Впрочем, на самом деле в стране миллионы кадастровых наложений, то есть по сути границы земельной собственности не определены, огромное число людей мается с межеванием, судами по наложениям и прочим сугубо бюрократическим заморочкам кадастрового учета. Я б не сказал, что Кадастровая палата - это синекура, это скорее рой пчел в штанах... Правда, и возможности для злоупотреблений и махинаций с землей - колоссальные.

***

Но всех, конечно, интересует, как такие назначения происходят? Как они вообще возможны?

А вы спросите, как стал министром Орешкин, который и назначил этого уроженца Таджикистана? Тоже загадочная какая-то история. 

Когда сам процесс назначений непрозрачен абсолютно, и правительство никак не подотчетно никому, кроме президента, - ни парламенту, ни обществу, почему не назначить главой хоть Академии наук какого-нибудь таджикского дворника? И ничего, будет руководить как миленький, даже успехи будет демонстрировать, если сможет без запинки произнести, что ему написала пресс-служба. И если в пресс-службе не все бывшие таджикские дворники.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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В пучтыне чахлой и сырой Гуляет дедушка ссобакой. И сдевушкой идет домой, Онакультурно крутитносом!
!!!S!!TOTBOGJASNO!!!&&& написал 28.11.2018 02:21
-Таки кто Мне теперь скажет, что в таки РФ не работают "социальные лифты"? То таки да...
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