Анатолий Баранов: искусство интриги и манипулирования считают в Кремле политикой

Дал комментарий "Свободной прессе".

Подразделения и воинские части Объединенных сил Украины приведены в полную боевую готовность после инцидента в Черном море и введения Киевом военного положения.

«По приказу командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева военнослужащие Объединенных сил усилили бдительность, подразделения и воинские части приведены в полную боевую готовность. Военные уверяют, что, независимо от изменений обстановки, враг не пройдет», — говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

— Порошенко, Турчинову и Ко не удалось провести через Верховный совет (именно так по-русски называется Верховная Рада) Украины военное положение на 2 месяца на территории всей страны, что позволило бы перенести дату рискованных для нынешней власти президентских выборов в марте, — отмечает главный редактор ФОРУМа.мск. Анатолий Баранов. — Военное положение на части страны при отсутствии противника, видимо, война самих с собой. Но для Донбасса это означает усиление напряженности, поскольку Киеву надо же что-то демонстрировать, правильно? Вот и будут проводить демонстрации своей боеготовности на донбасских городах и поселках.

— А может ли введение на Украине военного положения развязать руки Порошенко в Донбассе?

— Руки у Порошенко и так развязаны, да коротки. Если бы он мог, давно бы вошел в Донецк и Луганск впереди танковой колонны с жовто-блакитным прапором наперевес. Но не может. Собственно, даже три ржавых посудины перегнать из Одессы в Мариуполь не может. Может только надувать щеки и просить грошей.

— Постпред России при ОБСЕ Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе.

— В Сирии такие провокации проходят регулярно, почему при поддержке одних и тех же инструкторов не провести это и на Украине? Сценарий отработанный, в общем-то, очень простой. А искусство провокации доведено в современном мире до высочайшего уровня.

— Если Украина нападет на республики, Россия вмешается?

— Россия сегодня пытается сидеть даже не на двух стульях, а на целом десятке одновременно. Возможно, это искусство интриги и манипулирования считают в Кремле политикой, достойной великой державы. Такая ловля «рыбки» в мутной воде…

Надо было признавать республики Донбасса, как признали Абхазию и Южную Осетию, и тогда оказывать им помощь совершенно легально и открыто. А сейчас любая помощь России республикам Донбасса, даже самая мирная и гуманитарная, признается «актом агрессии». Да еще продолжается совместный бизнес государственных и окологосударственных компаний с Украиной — одновременно с «агрессией». Мне кажется, что великая страна должна проводить внешнюю политику последовательно и честно. Но возможно, я ошибаюсь…

— Вернемся к военному положению. Если Порошенко не собирается воевать, то зачем оно ему? Только ли в выборах дело? Почему Порошенко ранее не вводил военное положение для решения донбасской проблемы?

— Потому что эта проблема не донбасская, а сугубо киевская. Никакое военное положение не может решить военную проблему без достаточного количества сил и средств, людских ресурсов и компетентного командования. К тому же выборы президента Украины, похоже, состоятся в срок — еще один разгром не улучшит положения Порошенко в глазах избирателя. А победить он не может.