Термин "самозанятость" заиграл новыми красками

Вопрос на форум:

"Здравствуйте, я занимаюсь регулярно онанизмом, а, значит, оказываю себе услуги сексуального характера. Подлежит ли эта деятельность какому-нибудь налогообложению?"

Юрист:

"Услуги сексуального характера запрещены законом. Поэтому нет. Но вот уголовное преследование вам может грозить".

Экономист:

"Услуга оказывается внутри организации, поэтому это не услуга, а работа. Налоговая может задать вопрос, почему работа не оплачивается и доначислить налог НДФЛ исходя из МРОТ".

Налоговая:

"Это самозанятость. Налог 4%, но только в регионах, в которых введён эксперимент. В остальных регионах - от 6 до 13%, в зависимости от режима налогообложения. Так что регистрируйтесь в Москве, обозначьте минимальную стоимость и платите 4% с каждого акта. Не забывайте про чек".