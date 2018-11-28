Термин "самозанятость" заиграл новыми красками

Вопрос на форум:
"Здравствуйте, я занимаюсь регулярно онанизмом, а, значит, оказываю себе услуги сексуального характера. Подлежит ли эта деятельность какому-нибудь налогообложению?"
Юрист:
"Услуги сексуального характера запрещены законом. Поэтому нет. Но вот уголовное преследование вам может грозить".
Экономист:
"Услуга оказывается внутри организации, поэтому это не услуга, а работа. Налоговая может задать вопрос, почему работа не оплачивается и доначислить налог НДФЛ исходя из МРОТ".
Налоговая:
"Это самозанятость. Налог 4%, но только в регионах, в которых введён эксперимент. В остальных регионах - от 6 до 13%, в зависимости от режима налогообложения. Так что регистрируйтесь в Москве, обозначьте минимальную стоимость и платите 4% с каждого акта. Не забывайте про чек".
!!!S!!-TOT-BOG-JASNO-!!!& написал 28.11.2018 03:13
"Здравствуйте, я занимаюсь регулярно онанизмом, а, значит, оказываю себе услуги сексуального характера. Подлежит ли эта деятельность какому-нибудь налогообложению?""
- То таки в ССгаличине есть специальная партия галичан-ананистов - "Помоги себе сам!" То таки да! Пусть этот кадр таки еще и туда напишет! То таки да...