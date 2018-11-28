Путин повторяет Януковича? И о налоге на лимонад Футуролог Максим Калашников о стремлении ВВП разобраться, повышаются ли налоги в стране. А что это изменит? По стопам Януковича. И об акцизе на сладкую газировку. Кому это выгодно?



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