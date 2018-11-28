Путин подписал закон о налогообложении для самозанятых

Президент Владимир Путин подписал закон о налоге для самозанятых граждан в пилотном режиме, который будет действовать с 1 января 2019 года в Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Эксперимент продлится десять лет - до декабря 2028 года.

Согласно документу, самозанятые должны будут платить 4% с дохода, если они оказывают услуги или продают товары физическим лицам, и 6% — если юридическим. Под действие закона попадают россияне, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год.

Граждане, перешедшие на экспериментальный режим налогообложения, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, полученных от профессиональной деятельности.

На экспериментальный режим налогообложения не смогут перейти отдельные категории самозанятых: адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие (их деятельность регулируют отдельные законы), а также те, кто занимается продажей подакцизных товаров.