Попытка руками молодых идиотов придушить последние чахлые ростки

На этот раз наша программа побывала на скандальном собрании в партии "Яблоко", где так называемы кацисты, т.е. сторонники некоего Каца, попытались сорвать круглый стол, в котором должны были участвовать старейшие и уважаемые члены партии. И им это вполне удалось. Спросите, как и зачем? Об этом в нашей программе.

От реакции: Странно для членов "Яблока" описывая собственный внутрипартийный бардак, употреблять термин "большевизм". Как раз таки у большевиков, у коммунистов и вообще левых на съездах, пленумах и прочих заседаниях ничего подобного никогда не происходило. Революционная дисциплина, знаете ли... Так что толкания попами вокруг стола - изобретение исключительно либеральное, так сказать, форма выражения свободы мысли и дела. Какая есть.

А.Б.