Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Попытка руками молодых идиотов придушить последние чахлые ростки

Опубликовано 28.11.2018 автором в разделе комментариев 0

На этот раз наша программа побывала на скандальном собрании в партии "Яблоко", где так называемы кацисты, т.е. сторонники некоего Каца, попытались сорвать круглый стол, в котором должны были участвовать старейшие и уважаемые члены партии. И им это вполне удалось. Спросите, как и зачем? Об этом в нашей программе.

От реакции: Странно для членов "Яблока" описывая собственный внутрипартийный бардак, употреблять термин "большевизм". Как раз таки у большевиков, у коммунистов и вообще левых на съездах, пленумах и прочих заседаниях ничего подобного никогда не происходило. Революционная дисциплина, знаете ли... Так что толкания попами вокруг стола - изобретение исключительно либеральное, так сказать, форма выражения свободы мысли и дела. Какая есть.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вас устраивает 400 миллионов рублей на разгон облаков в Москве?:
Результаты
Интернет-ТВ
Попытка руками молодых идиотов придушить последние чахлые ростки
Попытка руками молодых идиотов придушить последние...
28.11.2018
Путин повторяет Януковича? И о налоге на лимонад
Путин повторяет Януковича? И о налоге на лимонад
28.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Попытка руками молодых идиотов придушить последние чахлые ростки (0)
Путин подписал закон о налогообложении для самозанятых (0)
Путин повторяет Януковича? И о налоге на лимонад (0)
Термин "самозанятость" заиграл новыми красками (3)
Анатолий Баранов: искусство интриги и манипулирования считают в Кремле политикой (3)
Главой Кадастровой палаты стал бывший таджикский безработный (11)
Путинский пропагандист Брилев сознался, что является подданным Великобритании (11)
Россельхознадзор: 20% продуктов в России - фальсификат (10)
Путин наградил миллиардера Усманова орденом "За заслуги перед отечеством III степени" (15)
Россияне все меньше доверяют государственным СМИ (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Пороховая бочка
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Процесс деструкции государства
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "A ca ira, ca ira, ca ira"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Почему не назначить главой Академии наук какого-нибудь таджикского дворника?
Максим Калашников Максим Калашников: Путин повторяет Януковича? И о налоге на лимонад
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss