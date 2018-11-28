Медведев выделил 10 млрд рублей на закупки алюминия у заводов Дерипаски

Правительство выделило Росрезерву 10 млрд рублей на закупку и хранение алюминия в объеме до 50 тыс. тонн. Как передает Интерфакс, соответствующее распоряжение главы кабмина РФ Дмитрия Медведева опубликовано в среду на сайте правительства.

По текущему курсу ЦБ РФ выделенная сумма эквивалентна примерно $150 млн. Это порядка 5% от выручки "РусАла" за третий квартал 2018 года ($2,92 млрд)

На фоне этих сообщений акции "РусАла" ускорили рост: на Московской бирже к 10:55 МСК акции "РусАла" выросли до 29,365 рубля (+2,2%), полностью отыграв снижение вместе со всем рынком в начале недели на новостях о керченском инциденте с Украиной.

Напомним, "Русал" и другие связанные с российским миллиардером Олегом Дерипаской компании попали в санкционный список США в начале апреля из-за близости бизнесмена к Кремлю. Это предусматривает запрет на финансовые операции для этих компаний на территории США. Другим американским предприятиям также запрещено иметь бизнес со структурами российского миллиардера.

Российские власти обещали помочь Дерипаске. В частности, Минпромторг предложил выделить Росгвардии 2 млрд рублей на закупку техники у подконтрольных бизнесмену автозавода «Урал» и Арзамасского машиностроительного завода. В свою очередь, Минстрой РФ изменил правила монтажа жилья, позволив использовать там проводку из алюминиевых сплавов.