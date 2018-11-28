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Московский листок

Две трети россиян вынуждены экономить на продуктах питания

Опубликовано 28.11.2018 в разделе комментариев 0

Две трети россиян вынуждены экономить на продуктах питания

63% россиян вынуждены экономить на продуктах питания, выяснили в независимом исследовательском агентстве MAGRAM Market Research.

Как пишет "РГ", 61% участников опроса стали чаще покупать продукты по акциям и скидкам. При этом чаще всего акциями и скидками пользуются люди старше 60 лет. Большинство респондентов признались, что стали покупать продукты более дешевых марок и в недорогих магазинах. При этом 36% опрошенных заявили, что начали покупать меньше продуктов.

Почти половине (47%) наших сограждан пришлось отказаться от определенных продуктов питания: 40% опрошенных отказались от рыбы, треть - от мяса, 15% - от овощей и фруктов, 10% - от молочной продукции.

При этом 70% участников опроса заявили, что обладают средним уровнем дохода, 11% отнесли себя к высокодоходной части населения и 17% - считают свой доход низким.

Исследование было проведено в ноябре этого года во всех федеральных округах России. В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентирует население России.

 



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