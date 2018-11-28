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Московский листок

В Москве эвакуировали 12 ТЦ и Киевский вокзал из-за звонков о минировании

Опубликовано 28.11.2018 в разделе комментариев 1

В Москве эвакуировали 12 ТЦ и Киевский вокзал из-за звонков о минировании

Несколько тысяч человек эвакуированы из десяти столичных торговых центров из-за сообщений об угрозах взрыва, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Среди "заминированных" торговых центров - "Цветной", "Атриум", "Мегаполис", "Капитолий" и "Горбушкин двор", - отметил собеседник агентства. По его словам, сейчас в зданиях торговых центров работают полицейские и кинологи, которые обследуют территорию.

По данным РИА Новости, эвакуация проводилась в 12 торговых центрах, а также в здании Киевского вокзала. Всего из торговых центров эвакуировали 3,75 тысячи человек, из них полторы тысячи — из ТЦ "Гагаринский".

 



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Всего комментариев к статье: 1
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киргуду написал 28.11.2018 14:03
да эвакуируйте всю москву,в сирию.....
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