Порошенко подписал закон о введении военного положения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, утверждающий его указ о введении режима военного положения в граничащих с Россией областях страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице Facebook.

Согласно документу, военное положение будет действовать в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря

Документ вступит в силу в день официальной публикации.

Напомним, Порошенко решил ввести военное положение в отдельных регионах страны после инцидента в Керченском проливе, в результате которого российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» и 24 украинских моряка.