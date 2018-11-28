Порошенко подписал закон о введении военного положения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, утверждающий его указ о введении режима военного положения в граничащих с Россией областях страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице Facebook.
Согласно документу, военное положение будет действовать в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря
Документ вступит в силу в день официальной публикации.
Напомним, Порошенко решил ввести военное положение в отдельных регионах страны после инцидента в Керченском проливе, в результате которого российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» и 24 украинских моряка.
Георгий Победоносец , а можно Гоша? написал 28.11.2018 13:58
Путин вот вепс, ну и сколько для россии сделал? Колокольцев мордва, а мвд просто расцвело. Рогозин серб, так мы на марс летим. Поклонская хохлушка, но в русского цаия верует. Соловьев еврей, большего патритота россии не сыскать. Собянин ханты манси, и Москва конфетка. Баранов помесь узбека, марийца и еврея - форум лучший большевистский медиаресурс
Георгий Победоносец , а можно Гоша? написал 28.11.2018 13:57
Хватит терпеть провокации.
Путин прям заявил пошел на х у й рыжый м уд ак Дональд, я сам бл яяяяя не буду встречаться на переговорах джи 20.
Сам.
Первый.
Потому что провокации достали, солсбери, дебальцево и катерочки в Крыму .
Накипело! Идите лесом п идары гнойные и первым идет Трамп.
На Украине? написал 28.11.2018 13:42