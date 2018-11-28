Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Порошенко подписал закон о введении военного положения на Украине

Опубликовано 28.11.2018 в разделе комментариев 3

Порошенко подписал закон о введении военного положения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, утверждающий его указ о введении режима военного положения в граничащих с Россией областях страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице Facebook.

Согласно документу, военное положение будет действовать в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря

Документ вступит в силу в день официальной публикации.

Напомним, Порошенко решил ввести военное положение в отдельных регионах страны после инцидента в Керченском проливе, в результате которого российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» и 24 украинских моряка.

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Георгий Победоносец , а можно Гоша? написал 28.11.2018 13:58
Главное человек хороший.
Путин вот вепс, ну и сколько для россии сделал? Колокольцев мордва, а мвд просто расцвело. Рогозин серб, так мы на марс летим. Поклонская хохлушка, но в русского цаия верует. Соловьев еврей, большего патритота россии не сыскать. Собянин ханты манси, и Москва конфетка. Баранов помесь узбека, марийца и еврея - форум лучший большевистский медиаресурс
Ответить
Пошли все на х у й
Георгий Победоносец , а можно Гоша? написал 28.11.2018 13:57
Да н а срать , ибо нас рать русская.
Хватит терпеть провокации.
Путин прям заявил пошел на х у й рыжый м уд ак Дональд, я сам бл яяяяя не буду встречаться на переговорах джи 20.
Сам.
Первый.
Потому что провокации достали, солсбери, дебальцево и катерочки в Крыму .
Накипело! Идите лесом п идары гнойные и первым идет Трамп.
Ответить
(без названия)
На Украине? написал 28.11.2018 13:42
Сверху что ли? А внутри Украины чего будет?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вас устраивает 400 миллионов рублей на разгон облаков в Москве?:
Результаты
Интернет-ТВ
Попытка руками молодых идиотов придушить последние чахлые ростки
Попытка руками молодых идиотов придушить последние...
28.11.2018
Путин повторяет Януковича? И о налоге на лимонад
Путин повторяет Януковича? И о налоге на лимонад
28.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Порошенко подписал закон о введении военного положения на Украине (3)
В Москве эвакуировали 12 ТЦ и Киевский вокзал из-за звонков о минировании (1)
Две трети россиян вынуждены экономить на продуктах питания (1)
Медведев выделил 10 млрд рублей на закупки алюминия у заводов Дерипаски (4)
Попытка руками молодых идиотов придушить последние чахлые ростки (3)
Путин подписал закон о налогообложении для самозанятых (3)
Путин повторяет Януковича? И о налоге на лимонад (0)
Термин "самозанятость" заиграл новыми красками (6)
Анатолий Баранов: искусство интриги и манипулирования считают в Кремле политикой (4)
Главой Кадастровой палаты стал бывший таджикский безработный (21)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Жалкий oпять в прoлёте
Дарья Митина Дарья Митина: Хей, казанцы и гoсти Казани!!! Пoст специальнo для вас
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Функция системы здравоохранения
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: А чё мелочатся? Кооптировали бы сразу в ЦК КПК.
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss