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Московский листок

Путин заявил, что не собирается никуда уходить

Опубликовано 28.11.2018 в разделе комментариев 8

Путин заявил, что не собирается никуда уходить

Владимир Путин пока не собирается покидать пост главы государства. Об этом он заявил в ходе форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет!", отвечая на вопрос журналиста о том, как будет выглядеть Россия на следующий день после его отставки. "Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь. Я могу вам сказать так: Россия уже и сейчас чувствует себя уверенно, самодостаточно, но она открыта к сотрудничеству со всеми нашими партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами. Надеюсь, что осознание этого когда-то придет и необходимость решения общих задач и проблем будет побуждать нас к совместной эффективной работе", - заявил Путин.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
Гной... написал 28.11.2018 17:55
Как Курилы сдаст, тогда и свалить.
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(без названия)
ппп написал 28.11.2018 17:14
Гнида, со своими упырями достал.
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(без названия)
стоик1347 написал 28.11.2018 17:11
Когда сортирный Карлик сядет в тюрьму или мучительно сдохнет - это будет национальным праздником?
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Задрал он "совместной работой с нашими партнерами", тварь! И зам своим присутствием затрахал!
-Что это? написал 28.11.2018 17:04
Долой его! Главного оккупанта и пахана мародеров!
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кол Кадаффи стучится в
его написал 28.11.2018 16:57
задницу
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Жуть!
Пахом написал 28.11.2018 16:57
Смотрю на его фото и страшно становится.
Страшно от того, что какой-то гибрид, с молодым лицом 50-и летнего мужчины и старыми руками восьмидесятилетнего деда, а может и мертвяка, правит Россией.
Путин, куда ты ведешь страну, к себе на кладбище, в могилу?
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Во вцепился - то!!!
Толмач написал 28.11.2018 16:48
Читайте на "птичьем" языке между строк. Я, может и ошибочно, но прочитал так: Я узурпировал власть и ни куда не уйду. Правящий класс прежде всего олигархат и коррумпированное чиновничество считающие именно себя Россией, чувствуют себя уверенно, самодостаточно, они готовы к сотрудничеству с врагами страны и большинства народа, в деле распродажи страны с ее ресурсами оптом и в розницу, и надеются на совместную эффективную работу в этом направлении. Интересно, я правильно прочитал, или погнал?
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ОПГ ФСБ РФ ВЗРЫВАЕТ РОССИЮ
ЛУцилий1 написал 28.11.2018 16:34
С ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Голодомор - это далеко не первая попытка покорить Украину. Так в 1986 году, стало ясно, что длительная и изнуряющая холодная война с западом проиграна и что СОЮЗУ грозит распад на независимые республики и всем быть колонией запада и США. Тогда в ЦК и КГБ было принято решение, провести диверсию на чернобыльской атомной станции с целью утечки радиации. Основная цель диверсии - это повод, для того, что бы в недалеком будущем. Лишить Украину ядерного оружия. По сути это акт геноцида. Последующий акт геноцида южных славян, мы все наблюдаем с 2014 года на Донбассе и в Крыму. Татаро монголы, как захватили Москву, 800 лет назад. Так и ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА С ЧИНОВНИКАМИ СТАНОВИТСЯ ВСЁ РЕАЛЬНЕЕ
Давайте посчитаем, сколько платят рабы путину. 13% подоходный налог + 30% в социальный и пенсионный фонд + 5% на медицину, +6% с 2014 года . это уже 54% с зарплаты. Далее отнимаем из своей зарплаты 18% НДС за продукты питания (БАЛАНДУ, которую на западе не жрут даже бездомные и животные), далее 60% акцизы на этиловый спирт, табак, КОЛБАСУ, бензин, солярку, + 10% из платы за ЖКХ. Сюда присовокупляем налоги на недвижимость... + пошлины судебные, таможенные....Все возможные сборы-поборы за выдачу справок и документов т.е. непомерная плата за бумагу и краску. В ИТОГЕ ОПГ ФСБ ЗАРАБАТЫВАЕТ 200-300% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАЖДОГО СВОЕГО РАБА. А злые языки, говорят, что на Руси рабство отменили! В следующем году уркам-силовикам насчитали 56% из бюджета 5,6 млрд руб за счет ГРАБЕЖА ПЕНСИЙ. Недавно путин заявил, что доходы от реализации углеводородов никому не видать. Предприятия банкротятся и встают конвееры, зарплаты в конвертах... От куда налоги на ЗП ряженным в погоны ГОПНИКАМ и СЕТЕВЫМ ТРОЛЛЯМ? Получая белую зарплату вы кормите МУСОРОВ которые вас пугают, калечат, отбирают бизнес, работу, пенсию, свободу, жизнь и НЕ СЧИТАЮТ ВАС за ЛЮДЕЙ !!! Гражданские для них СКОТ, РАБЫ, расходный материал, объект забавы и источник дохода. Задумайтесь!
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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