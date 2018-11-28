Путин заявил, что не собирается никуда уходить

Владимир Путин пока не собирается покидать пост главы государства. Об этом он заявил в ходе форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет!", отвечая на вопрос журналиста о том, как будет выглядеть Россия на следующий день после его отставки. "Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь. Я могу вам сказать так: Россия уже и сейчас чувствует себя уверенно, самодостаточно, но она открыта к сотрудничеству со всеми нашими партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами. Надеюсь, что осознание этого когда-то придет и необходимость решения общих задач и проблем будет побуждать нас к совместной эффективной работе", - заявил Путин.
Гной... написал 28.11.2018 17:55
ппп написал 28.11.2018 17:14
стоик1347 написал 28.11.2018 17:11
-Что это? написал 28.11.2018 17:04
его написал 28.11.2018 16:57
Пахом написал 28.11.2018 16:57
Страшно от того, что какой-то гибрид, с молодым лицом 50-и летнего мужчины и старыми руками восьмидесятилетнего деда, а может и мертвяка, правит Россией.
Путин, куда ты ведешь страну, к себе на кладбище, в могилу?
Толмач написал 28.11.2018 16:48
ЛУцилий1 написал 28.11.2018 16:34
Голодомор - это далеко не первая попытка покорить Украину. Так в 1986 году, стало ясно, что длительная и изнуряющая холодная война с западом проиграна и что СОЮЗУ грозит распад на независимые республики и всем быть колонией запада и США. Тогда в ЦК и КГБ было принято решение, провести диверсию на чернобыльской атомной станции с целью утечки радиации. Основная цель диверсии - это повод, для того, что бы в недалеком будущем. Лишить Украину ядерного оружия. По сути это акт геноцида. Последующий акт геноцида южных славян, мы все наблюдаем с 2014 года на Донбассе и в Крыму. Татаро монголы, как захватили Москву, 800 лет назад. Так и ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА С ЧИНОВНИКАМИ СТАНОВИТСЯ ВСЁ РЕАЛЬНЕЕ
Давайте посчитаем, сколько платят рабы путину. 13% подоходный налог + 30% в социальный и пенсионный фонд + 5% на медицину, +6% с 2014 года . это уже 54% с зарплаты. Далее отнимаем из своей зарплаты 18% НДС за продукты питания (БАЛАНДУ, которую на западе не жрут даже бездомные и животные), далее 60% акцизы на этиловый спирт, табак, КОЛБАСУ, бензин, солярку, + 10% из платы за ЖКХ. Сюда присовокупляем налоги на недвижимость... + пошлины судебные, таможенные....Все возможные сборы-поборы за выдачу справок и документов т.е. непомерная плата за бумагу и краску. В ИТОГЕ ОПГ ФСБ ЗАРАБАТЫВАЕТ 200-300% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАЖДОГО СВОЕГО РАБА. А злые языки, говорят, что на Руси рабство отменили! В следующем году уркам-силовикам насчитали 56% из бюджета 5,6 млрд руб за счет ГРАБЕЖА ПЕНСИЙ. Недавно путин заявил, что доходы от реализации углеводородов никому не видать. Предприятия банкротятся и встают конвееры, зарплаты в конвертах... От куда налоги на ЗП ряженным в погоны ГОПНИКАМ и СЕТЕВЫМ ТРОЛЛЯМ? Получая белую зарплату вы кормите МУСОРОВ которые вас пугают, калечат, отбирают бизнес, работу, пенсию, свободу, жизнь и НЕ СЧИТАЮТ ВАС за ЛЮДЕЙ !!! Гражданские для них СКОТ, РАБЫ, расходный материал, объект забавы и источник дохода. Задумайтесь!
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html