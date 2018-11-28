Путин заявил, что не собирается никуда уходить Владимир Путин пока не собирается покидать пост главы государства. Об этом он заявил в ходе форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет!", отвечая на вопрос журналиста о том, как будет выглядеть Россия на следующий день после его отставки. "Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь. Я могу вам сказать так: Россия уже и сейчас чувствует себя уверенно, самодостаточно, но она открыта к сотрудничеству со всеми нашими партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами. Надеюсь, что осознание этого когда-то придет и необходимость решения общих задач и проблем будет побуждать нас к совместной эффективной работе", - заявил Путин.



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