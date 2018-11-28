В России растет число убыточных предприятий

Доля убыточных организаций в РФ в январе-сентябре 2018 года выросла до 30,2%, что на 1,2 процентного пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат.

По данным ведомства, доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых в январе-сентябре выросла до 33% с 29,7% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 27,4% организаций, в прошлом году за аналогичный период убыточными были 25,8%. В строительстве убыточными оказались 29,3% компаний против 27,2% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов в январе-сентябре понесли убытки 21,6% компаний против 20,4% годом ранее. В сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий по итогам девяти месяцев составила 19,9% (за январь-сентябрь 2017 года — 16,6%). Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 35,1% компаний против 32,7% за девять месяцев прошлого года.