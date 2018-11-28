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Московский листок

В России растет число убыточных предприятий

Опубликовано 28.11.2018 в разделе комментариев 2

В России растет число убыточных предприятий

Доля убыточных организаций в РФ в январе-сентябре 2018 года выросла до 30,2%, что на 1,2 процентного пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат.

По данным ведомства, доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых в январе-сентябре выросла до 33% с 29,7% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 27,4% организаций, в прошлом году за аналогичный период убыточными были 25,8%. В строительстве убыточными оказались 29,3% компаний против 27,2% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов в январе-сентябре понесли убытки 21,6% компаний против 20,4% годом ранее. В сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий по итогам девяти месяцев составила 19,9% (за январь-сентябрь 2017 года — 16,6%). Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 35,1% компаний против 32,7% за девять месяцев прошлого года.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Скрепы неофеодальные повязали экономику
ЭнгельсоЕд написал 28.11.2018 18:39
Тихо будем плыть, стагнируя, как и в конце брежневских времен. Жаль, Гайдар помер, а то что-нибудь придумал, что сделать с теми, кому ничего не надо, лишь бы платили МРОТ.
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поскольку вам
Victor2 написал 28.11.2018 18:22
это уже без разницы, что там у вас растет: то новость радует. И чем скорее вы прикончите вашу мегацивилизацию хотя бы на своей территории: тем лучше. Скорость вымирания конечна. Так меньше бессмысленных жертв.
Вы хотели конкурентную екканомику. Вот вам конкурентная екканомика. И доказанная неконкурентоспособность вас.
Ну да. Наркодилеры гораздо конкурентоспособнее.
Ваша тотальная неконкурентоспособность: суть знак свыше. Вы: избраннные. Все конкурентоспособные уйдут в геи и вымрут. А у вас есть шанс.
Не. Вы в самом деле хотите иметь такую челюсть. Как у Джека Ма.
Всего и делов: внезапно осознать. Что ваши траты на контрацепцию- это какая-то лажа. Вроде приказа явиться на повешение себя со своей веревкой. Иначе мол вешать не станут.
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