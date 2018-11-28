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Московский листок

Российский рубль признали самой рискованной валютой в мире

Опубликовано 28.11.2018 в разделе комментариев 0

Российский рубль признали самой рискованной валютой в мире

Рубль впервые с середины мая стал самой рискованной валютой в мире, сместив турецкую лиру, сообщает Bloomberg проанализировав действия трейдеров на валютном рынке.

По данным аналитиков, турецкая лира укрепила свои позиции после того, как президент США снял часть ограничений по отношению к Турции, и Центробанк этой страны повысил ключевую ставку до 24%.

Тем временем, на рубль продолжают оказывать давление снижение цен на нефть, риски ужесточения американских санкций, а также инцидент в Керченском проливе.

 



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