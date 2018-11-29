Выходит, награждение г-на Шойгу званием Герой России нелегитимно?

Вчера с раннего утра, едва протерев глаза, я решил быть лаконичным. Не растекаться мыслию по древу.., по телу.., в общем, по темю. Памятуя о том, что краткость - сестра таланта, хотя и теща гонорара. Надо беречь драгоценное время читателей.

Спрашиваю автора одного коммента к своей «нетленке»: «Скажите честно - вы ее не читали. Задаете вопросы, на которые я в ней уже ответил»

«Не читал, - признался он честно. - Стараюсь прочесть как можно больше статей, поэтому пробегаю только первые абзацы и последние. А зачем больше? И так все ясно».

Конечно. Это как если бы вы пригласили в гости девушку, оглядели в прихожей ее прическу, туфли и… выставили за дверь. А чего еще? И так же все ясно. Верно?

В общем, имя министра обороны Сержа Шойгу не исчезает из медийного пространства. По частоте оно, пожалуй, уступает лишь лабутеновой Марье из МИДа.

Появляются все новые поводы, чтобы напомнить о его искрометных инициативах и подвигах. То он окончательно и бесповоротно разгромил ИГИЛ, уничтожив 85,5 тыс. боевиков. При этом считал ли г-н фельдмаршал только великовозрастных террористов или вместе с чадами, домочадцами и грудными младенцами, - не уточнил.

Потом, отдохнув от боев и, помолившись, открывает в подмосковном православно-развлекательном парке «Патриот» закладной камень в честь строительства т.н. Главного храма Вооруженных сил. Высотой 100 м на 6 тыс. верующих голов. Ценой миллиардов этак на 15 руб., треть из которых подлежит «распилу».

А надысь просветил, что в этом храме будут проходить подготовку курсистки лично им возрожденного института сестер милосердия. Ну, те, что в Первую мировую в царской армии ухаживали за ранеными солдатами.

Правительственная «Росс.газ» тут напечатала исторический снимок: супруга Главковерха Николая II Александра Федоровна с дочерями в униформе этих самых медсестер.

Представляете, куда нас ведет бесстрашный фельдмаршал без образования? В штыковую скоро на супостата ходить будем. И над нашими бездыханными телами девочки из полкового борделя дружно склонятся в последнем поцелуе. Может быть, кому-то из них мы при этом останемся должны.

Авторы восторженных «прославлялок» генерала Кужугетовича всякий раз напоминают, что он Герой России. Поэтому само собой в соцсетях все чаще ребром запестрел вопрос: «А за что неслуживший министр без образования получил это звание? За какие фронтовые заслуги? Может, он нам голову главного ИГИЛовца на блюдечке с золотой каемочкой принес?». Не принес. Он даже фамилии его не говорит.

Так откуда герой? Авторы некоторых версий полагают, что вконец спившийся Ельцин, готовясь к уходу в последний запой, вдруг вспомнил заслуги главспасателя МЧС при разгоне и расстреле Верховного Совета РСФСР «кровавой осенью» 1993 г. Вот и надумал, мол, напоследок дать ему Героя за личную преданность. Со всеми его поднебесными льготами.

Тут же вспоминают про серию взрывов жилых домов в Буйнакске и Москве в начале сентября 1999-го. Тогда под завалами погибло свыше 300 мирных жителей.

Конечно, спасатели из МЧС трудились денно и нощно. Вот, говорят, новый премьер В.Путин и решил отметить их героический труд. А потому подготовил наградные бумаги на своего министра Сергея Кужугетовича.

Своему преемнику ЕБН, естественно, отказать не мог. И 20 сентября 1999 г. такой указ подписал.

«Так-то оно так, - недоумевают оппоненты, - но красиво ли за «трупы» давать Героя? Красиво ли вообще его брать? Вон штурмовавший Грозный генерал Рохлин от такой чести отказался. Сказал, что в гражданской войне не может быть героев. Да и не сам же Шойгу выносил из завалов тела погибших. Все больше по телефону…».

В любом случае, согласно закону об учреждения звания Героя России от 20 марта 1992 г., оно присваивается за подвиг, «за героический поступок».

Однако никаких героических поступков ни до взрывов домов, ни после шеф МЧС стране не представил. Потому, видать, и «вымучили» в наградном указе туманную формулировочку «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях».

Это какой-такой героизм по телефону? Вот если б вы предотвратили те взрывы… В общем, если подвига нет, его надо выдумать. А потому награждение г-на Шойгу, как ни крути, не соответствовало закону об учреждении звания Герой России. Во-вторых, оно и нелегитимно, поскольку в сентябре 1993 г. Ельцин с соблюдением всех законных процедур был отрешен от должности.

Что и зафиксировали в своих решениях Верховный Совет РСФСР и Конституционный суд. Зафиксировали, Валерий Дмитриевич? Зафиксировали. Эти решения никто не отменял.

Отсюда вывод: награждение г-на Шойгу званием Герой России нелегитимно. Получено из рук утратившего полномочия Ельцина.

А то, что неразборчивый тувинец взял и по-шамански носит на кителе Звезду Героя вместе с висюльками типа «За перепись населения» - просто мерзко.

Или не мерзко, Сергей Кужугетович? Готовы выслушать ваши возражения. Или доводы вашей «обороняши» Росссияны Марковской.

А то на все наши телефонные звонки она который месяц упорно не отвечает.

Может, уже в сестры милосердия записалась?