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Московский листок

Россия на первом месте в Европе! По распространению ВИЧ...

Опубликовано 29.11.2018 в разделе комментариев 0

Россия на первом месте в Европе! По распространению ВИЧ...

Лидерами по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди стран Европы стали Россия, Украина и Белоруссия. Такие данные за 2017 года обнародована в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В России в прошлом году выявляли более 70 новых случаев заболевания на 100 тыс. человек. В стране было зафиксировано 104 тыс. новых диагнозов, при этом по Европе в целом — 160 тыс.

По данным Федерального центра СПИД при Роспотребнадзоре на 2017 год, в России с ВИЧ-инфекций живет около 1 млн человек.

В России выявляли 71,1 нового случая ВИЧ на 100 тыс. человек, на Украине — 37 случаев, в Белоруссии — 26,1, в Молдавии — 20,6. В Центральной Европе показатель составил 3,2 случая. Самые низкие показатели в Боснии и Герцеговине (0,3), Словакии (1,3) и Словении (1,9). 

Согласно докладу, в большинстве случаев вирус передавался при гетеросексуальном половом контакте (59%) и употреблении инъекционных наркотиков (30%).

***

Тут и комментировать нечего. Прошло время, когда основными носителями и распространителями ВИЧ были педерасты - теперь просто секс без предохранения главный источник заразы. Ну и грязные иглы, конечно.

В целом все это на 100 процентов подпадает под определение социального заболевания, но если социальное, то надо компенсировать больным ущерб - квартиры давать, лечить бесплатно, в санатории возить... В общем, признания ВИЧ социальным заболеванием мы не дождемся. И профилактики на государственном уровне - тоже.

Если государство не будет нести прямого ущерба от распространения ВИЧ, то оно и делать ничего не станет. А что миллион спидозных больных в стране, так еще сто миллионов пока здоровы. Спидозные бабы новых нарожают...

Анатолий Баранов



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