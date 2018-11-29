Анатолий Баранов: Провокации будут обязательно. А реальных боевых действий, конечно, не будет

Дал комментарий "Свободной прессе".

Порошенко опасается начала полномасштабной войны с Россией. Именно этим объясняется необходимость введения на Украине военного положения. По его словам, это подтверждается данными разведки, которые якобы говорят об увеличении военного контингента России возле украинской границы.

Тем более, что Порошенко как-то надо оправдывать слова об угрозе «полномасштабной войны», в которую даже сегодня на Украине едва ли кто верит.

— Судя по реакции Верховного совета Украины — там не очень поверили, — обращает внимание главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Да и что толку, объявляй военное положение, не объявляй… Украинская армия к полномасштабной войне не готова вообще. У страны нет дееспособной авиации, у страны нет флота, нет средств РЭБ, нет собственной ракетной техники. Да, за время карательной операции на Донбассе против собственных сепаратистов сухопутные силы худо-бедно научились убивать, приобрели какой-никакой боевой опыт. Но без авиации и флота они в современной войне просто мишень — смотрите хоть опыт войны США против Ирака, тоже имевшего обстрелянную и весьма многочисленную пехоту. Но американцы и их союзники не особо даже и лезли в прямой боевой контакт с иракской армией, стараясь воевать дистанционно.

— Увеличение военного контингента России возле украинской границы действительно происходит? С какой целью?

— Мне трудно сказать, увеличен ли воинский контингент у границы с Украиной, у меня этих данных нет. Есть ощущение, что Порошенко, которого по странному недоразумению называют президентом, тривиально врет.

— Сообщается, что в рамках военного положения не ведется ни создания группировок, ни мобилизации. То есть в военном плане Киев ничего предпринимать не будет?

— Это говорит лишь о том, что военное положение объявляется не ради войны, а для решения каких-то внутриполитических задач. Да, в общем, ясно, каких.

— Сообщается, что Главная военная прокуратура Украины решила «разобраться» с российскими пограничниками, задержавшими корабли ВМСУ. Для чего они это делают? Что-то реальное в этом направлении они могут предпринять?

— Я думаю, все ограничится фиксацией данных и попыткой задержания в случае пересечения ими украинской границы. А вот ФСБ, чем ловить студентов-блогеров, давно пора заняться гражданами Украины, свободно пересекающими границу РФ, особенно сотрудниками СБУ, ГУР, бывшими военными.

— Каких еще действий со стороны Киева в рамках «военного положения» в реальности стоит опасаться? Могут ли последовать новые, еще более жесткие провокации?

— Провокации будут обязательно. А реальных боевых действий, конечно, не будет. За исключением активности на Донбассе, где уже, как сообщают, усилились обстрелы — надо же как-то оправдывать содержание…