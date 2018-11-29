В Грузии президентом становится француженка

Кандидат, поддержанный правящей партией «Грузинская мечта», Саломе Зурабишвили побеждает на президентских выборах, сообщает Центральная избирательная комиссия Грузии после подсчета голосов с 99,7 процентов избирательных участков.

По данным ЦИК, за Зурабишвили проголосовали 59,56 процентов граждан Грузии. Ее оппонент, кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе, набрал 40,44 процента голосов избирателей. Итоговая явка составила 56,23 процента.

Зурабишвили поблагодарила граждан за поддержку и пообещала, что ее важнейшая цель — «сплочение общества, утверждение спокойствия и стабильности в стране».

Зурабишвили — первая женщина-президент в новейшей истории Грузии. Она родилась в Париже в семье грузинских эмигрантов. Ранее возглавляла партию «Путь Грузии», занимала пост министра иностранных дел Грузии, а также чрезвычайного и полномочного посла Франции в Грузии.

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В общем, Грузия пошла по прибалтийскому пути, когда президентов независимой страны поставляют с запада. Причем государственного чиновника иностранной державы - посол Франции в Грузии, глава Генерального секретариата национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегии, длительное время работала в МИД Франции.

Зурабишвили имеет двойное гражданство — французское и грузинское, окончила Парижский институт политических наук, в 1973 году — Колумбийский университет в США.

Саакашвили назначил Зурабишвили министром иностранных дел Грузи, решение Саакашвили обсудил с французским президентом Жаком Шираком, заявив после этого, что «дипломата такого класса у Грузии никогда не было».

Ну, собственно, и президента такого в "независимой" Грузии не было еще. Одним из своих главных успехов на посту министра иностранных дел Зурабишвили считала принятие решения о выводе из страны российских военных баз.

Основным внешнеполитическим партнером Грузии Зурабишвили называла США, выступала против допуска российских коммерсантов к приватизации предприятий в Грузии.

А.Б.