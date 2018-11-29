На кремацию "керченского стрелка" нашлись пожертвования, но похоронили Рослякова инкогнито

Владислава Рослякова, устроившего 17 октября бойню и взрыв в Керченском политехническом колледже, кремировали и похоронили две недели назад под чужой фамилией. Об этом телеканалу "360" рассказал источник в правоохранительных органах. Место захоронения не называется.

Сразу после трагедии люди, сочувствующие родным Владислава Рослякова, начали сбор средств на похороны 18-летнего студента и написали его бабушке письмо, в котором Владислава называют "жертвой жизненных обстоятельств", а женщине желают не опускать руки и терпеливо нести "этот тяжелый крест". Всего для Галины Росляковой собрали 101 тысячу рублей. По данным источника, адресат получил собранные средства и они ушли по назначению.

Соседка матери стрелка рассказала, что после трагедии в колледже женщина на месяц попала в больницу, после чего вышла на работу, но в свою квартиру не вернулась. По словам соседки, она выбросила все вещи сына и сняла квартиру в другом месте, поскольку оставаться на прежнем месте было "просто небезопасно".

"Ей стыдно перед людьми, больно и обидно. <...> Со второго адреса ее и вовсе соседи выгнали. Боятся, сказали. Я ей сочувствую, ведь у меня тоже есть дети", - рассказала женщины. Между тем в статье "Комсомольской правды - Крым", опубликованной 28 ноября, бабушка Рослякова рассказывает, что тело внука не дают забрать из морга, пока идет следствие. "Я ездила туда два раза, спрашивала, когда можно похоронить Влада. Мне сказали, что пока идет следствие, забрать тело невозможно. Это было недели две назад. Сказали, что позвонят матери, когда будет возможно похоронить", - сообщила Галина Рослякова.

17 октября студент политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек. Около 50 человек были госпитализированы. Нападавший покончил с собой в библиотеке. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", позже было переквалифицировано на статью "Убийство".

Следственный комитет пришел к выводу, что Росляков действовал один: ранее высказывались предположения, что у него мог быть сообщник. В частности, на камерах видеонаблюдения из колледжа видно, что Росляков перед взрывом и расстрелом дважды контактировал с одним и тем же молодым человеком, причем последний предположительно видел, как убийца готовил к взрыву бомбу в своем рюкзаке.

О том, что у Рослякова могли быть сообщники, говорил и глава Крыма Сергей Аксенов. Он отмечал, что непосредственно во время нападения студент действовал один, но выражал сомнение в том, что Росляков мог самостоятельно подготовиться к атаке.

Сейчас детально исследуется личность Рослякова, его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления, составлен подробный психологический портрет. Назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Президент России Владимир Путин после бойни в Керчи заявил, что она стала результатом глобализации и создания лже-героев для молодежи, так как в соцсетях нет "нужного, интересного и полезного контента для молодых людей".

По мнению психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, Росляков с детства мог страдать шизофренией. Кроме того, по словам эксперта, налицо суицидальные наклонности, при которых человек хочет уйти из жизни, "прихватив кого-то с собой". Виноградов полагает, что Рослякова "упустили семья и школа" - он просто был не нужен пьющему отцу и матери, связанной с запрещенной в России сектой "Свидетели Иеговы".

А психологи в школе или колледже его "просмотрели", хотя, как считает эксперт, обязаны были заметить его склонность к насилию. Кроме того, продавцы оружейного магазина по логике должны были бы сообщить в полицию о том, что молодой человек, которому едва исполнилось 18 лет, покупает патроны сотнями - такого количества не нужно даже опытным охотникам.

Постоянный автор ФОРУМа.мск Юрий Мухин считает, что важнейшей причиной поступка Рослякова была социальная депрессия - обусловлення личными факторами (конкретно - бестолковостью и безделием):

"Он перешёл на последний курс, ему оставался все год, после которого ему надо будет жить взрослой жизнью, а он от неё не ждал ничего, кроме позора и ущемления своего больного самолюбия. Кем он будет, какой у него будет человеческий авторитет, показала производственная практика. Мастер на заводе, где Росляков 2 месяца проходил практику, и который Рослякова помнил, сообщил, что Рослякову за эту практику ничего не платили: «Да и за что ему платить было. Росляков никогда не слушал. Постоянно сидел в своем телефоне. Он ничего не умел, не знал. И не хотел ничему учиться».

А ведь по смыслу образования в колледже, Росляков через год должен был поступить на этот завод мастером и руководить рабочими. Ничего не умея и не зная? Да его бы постоянно унижали издевательствами над его профессиональной глупостью. И он, безусловно, это понимал.

В своей переписке с девушкой он жалуется на то, что в жизни нет смысла, и он уже не видит ничего страшного в личной смерти. Опубликованная часть их переписки заканчивается его словами: «зачем вообще жить? Ради балкона на даче?». Попытка девушки как-то увести переписку от этой темы, подытожена Росляковым: «в итоге всё равно умрёшь». Ну и начинает он разговор тем, о чём, как теперь понятно, уже давно думал: «Круто было бы устроить бойню»."

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