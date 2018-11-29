Борьба за национально чистый капитализм в Киеве ставит вопросы пролетарской революции

В среду в украинской столице к зданию ТЦ Ocean Plaza пришли представители националистической организации "Сокол". Они заблокировали вход в торговый центр и потребовали закрыть его, поскольку комплекс якобы принадлежит Лилии Ротенберг - дочери приближенного к Владимиру Путину российского миллиардера Аркадия Ротенберга.

К митингующим вышли люди, работающие в Ocean Plaza с требованием покинуть помещение и дать им спокойно работать, пишет "Комментарии.ua". Работники торгового центра объяснили активистам, что они всего лишь наемные сотрудники и им нужно кормить семьи.

По словам работников торговли, им "все равно, кому принадлежит ТРЦ". Общение проходило на повышенных тонах. Радикалы кричат работникам ТЦ: "Чемодан, вокзал, Россия".

"Ocean Plaza принадлежит Ротенбергам (братья Аркадий и Борис Ротенберги - приближеные к Владимиру Путину российский бизнесмены), которые от прибыли в Украине покупают патроны для войны с украинцами. Мы выступаем против. Мы будем проводить акции протеста до тех пор, пока бизнес не будет принадлежать украинскому собственнику", - сообщил Liga.net лидер "Сокола" Владимир Назаренко.

Большинство митингующих - несовершеннолетние, скрывавшие лица под масками, отмечает информагентство "Комментарии.ua". Активисты принесли шины и написали на витринах антироссийские лозунги, передает РИА "Новости".

Около 12:30 в ТРЦ прибыло несколько десятков силовиков. Полицейские окружили радикалов, после чего начали выводить их из торгового центра. В какой-то момент началась потасовка, однако силовики пресекли драку.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный комментирует:

- Вы спрашивали, чем буржуазный национализм хуже космополитизма (сегодня - неолиберализма)? Или не спрашивали? Но я всё равно отвечаю - случай весьма подходящий. Космополитизм не признаёт "национальности" буржуазии - у кого деньги, тот и прав, эксплуататором пролетариата (вот этих самых намёных работников, которым просто надо кормить семьи) может выступать на любой территории любой буржуй. Буржуазная власть создаёт для этого законы и прочие благоприятные для "инвестора" условия. Это иллюзия классового сотрудничества, классового мира - когда буржуй выкачивает прибавочную стоимость при активной помощи правительств - из граждан, которых эти правительства якобы социально защищают, охраняют (в том числе и армией, силовиками - сейчас поймёте, куда я клоню). Так было в Киеве совсем недавно, так и сейчас, пока местами - капитализм на постсоветском пространстве именно такой, космополитический, где ТНК правят бал. Но вот приходит неофит - буржуазный националист Евромайдана, - и начинает высматривать повсюду "национальность" собственника. Сам факт эксплуатации, выкачивания прибавочной стоимости буржуазного националиста не беспокоит - наоборот, он готов эксплуатации пролетариата всячески способствовать. Его лозунг: пусть украинцы эксплуатируют украинцев. За национально чистую эксплуатацию! (или даже за иерархию в эксплуатации: нас может эксплуатировать американец, англичанин, немец, а вот русский буржуй - не смеет) Абсурд? Ну, это вам так кажется - а буржуазный националист по-своему логичен. "Российский капитал - вон из Украины!" - вот будет его следующий лозунг. И уверяю вас, он будет работать, рекрутировать обманутый, социально обокраденный пролетариат в лице вот этих подростков под свои знамёна. Однако такая "антибуржуазность" - бред, иллюзия. Буржуазного националиста не беспокоит тот же "Макдональдс", он откуда-то узнал, что Ротенберг финансирует "сепаров". Не факт, но - благодарные за то, что коснулись нашей повестки! - мы готовы поверить буржуазному националисту. Потому что именно он сейчас в одной из республик, где угнетён пролетариат, где наиболее нагло буржуазия прёт на пролетариат, где лишает его советских завоеваний, а не только символов - именно он, буржуазный националист, поднимает вопросы следующего этапа самоосознания трудового народа в реалиях современного капитализма. Да, буржуазного националиста, борца за эксплуатацию национально чистым украинцем заробитчанина - его пока подавляет власть (силовики, армия) капитала транснационального, космополитического. Но надолго ли? Волею судеб сейчас в профессиональные украинцы (в самом узком, ироническом смысле) подался наш бывший комментатор и автор Илья Федосеев. Очень бы хотелось прочитать его статью - опубликуем! - на тему роли околопутинской олигархии в росте пролетарского, националистического и буржуазного самосознания на Украине! Что мы первые, и в РФ, а не у Киеве (что всё же разница) выступаем против силовигархии, - а Ротенберг именно силовигарх, друг Путина, получивший всё из его рук, - я добавляю уже чтобы легче писалось. Анализ изнутри нам интересен. Вызов принят? Или, может, товарищ Эйдман, ещё один профессиональный украинец, до сих пор в строке наших постоянных авторов живущий - сподобится?

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