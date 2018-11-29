Зарубежная собственность лакея силовигархии Брилёва отвлекает от украденного у нас

Оппозиционер Алексей Навальный обнародовал еще одно противоречие, связанное с британским гражданством журналиста Сергея Брилева. Поводом для этого стало интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которое он дал радиостанции "Эхо Москвы". Песков заявил, что наличие у журналиста Брилева британского гражданства "не может являться поводом для обвинений или критики".

"Президент хорошо знает Сергея Брилева, как и других именитых журналистов, которые с ним работают. В целом, нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Брилев абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны. Он неоднократно сам доказывал, что является абсолютным патриотом, и наличие другого гражданства здесь не является чем-то ущербным. Он не государственный служащий, и поэтому на него никакие ограничения, как и на других неслужащих, не распространяется. Мы не видим никаких оснований для окрашивания этой истории в такие тона", - сказал Песков.

Как отмечает Навальный в своем блоге, все защитники ТВ-пропагандиста утверждают, что Брилев не нарушил никакие законы, но это не так. Ранее ведущий входил в Общественный совет МВД, хотя указ президента РФ запрещает членство в нем лицам, имеющим гражданство иностранного государства. Кроме того, Брилев до сих пор является членом Общественного совета Минобороны, хотя и это запрещено лицам с двойным гражданством по закону об Общественной палате, на который ссылаются в Минобороны.

"Его нарушение, кстати, косвенно доказывает, что Брилев врет о том, что уведомил о своем британском гражданстве власти России и руководство ВГТРК", - констатирует Навальный.

Оппозиционер намерен потребовать от МВД и Министерства обороны признания в том, что Брилев незаконно включен в оба совета, и исключить его оттуда, а также провести проверку того, на каком основании Брилев был включен в оба эти совета. Также он потребует проверить, уведомляли ли журналист и его жена органы МВД о своем британском гражданстве в установленный срок. "Мы с вами снова будем наблюдать любимое шоу: ужи на сковородке", - заключает Навальный.

22 ноября Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил, что бывший ведущий прямых линий с Путиным минимум с 2001 года является подданным Великобритании, а в 2016 году его супруга Ирина Брилева купила в Лондоне квартиру стоимостью 700 тысяч фунтов стерлингов. "Человек, 17 лет сидящий рядом с Путиным, ведущий его прямые линии и еженедельно рассказывающий нам о том, как хорошо живется в путинской России, - официально подданный ее величества Королевы Великобритании и Северной Ирландии", - заявил оппозиционер.

27 ноября Сергей Брилев подтвердил, что имеет второе гражданство, а также недвижимость в Лондоне. Он добавил, что не нарушил закон, так как не является госслужащим и не имеет доступа к гостайнам, а работодатели и ФМС знают о его втором гражданстве. Собственность в Лондоне, по словам Брилева, куплена на средства, источники которых прозрачны.

Между тем СМИ выяснили, что отец Брилева был связан с внешней разведкой, а на имя жены телеведущего зарегистрирована лондонская фирма Ibba Production Ltd, которая занимается производством телепрограмм. По состоянию на 2017 год на счетах этой фирмы находилось около 15 тысяч фунтов (около 1,3 миллиона рублей).

От редакции: Да что вы докопались до этого инфолакея! Пора уже как-то уходить от инфантильного сознания, что слуги правящего класса ничего, кроме "такой же, как у дорогих россиян" зарплаты не получают. В России Путинской, наследницы Ельцинской десятилетиями существует режим ударного, бескомпромиссного и беспрецедентного грабежа всенародных накоплений - разворовывания на личные состояния той самой громадной лестницы, которая строилась в качестве пути 290-миллионной страны в коммунизм. И те, кто окутывает облаками патриотического дыма - мультимиллиардеров, друзей Путина и его самого, и весь правящий клан и класс, - конечно же, имеют не просто свою долю, но и возможности рассовывать "честно заработанное" по заграницам. В этом, а не в чём-то другом - смысл и их, и их работодателей существования. Когда ещё в истории человечества бывал такой шанс?!! А тут "падение социализма", лицемерно оплакиваемая ворами "геополитическая катастрофа" открывает немыслимые перспективы. Что, какой-то лакей силовигархии Брилёв - следал что-то, чего до этого не делали все друзья и "кошельки" Путина?

Усманов, Ротенберг, Абрамович, Тимченко - огромен, не для здешнего комментария, а для "Форбса" список тех, кто не просто "в доле", а кто благодаря капиталистическому режиму и "святости частной собственности" на территории РФ получили прямой доступ к прежде всенародным недрам, заводам, к эксплуатации трудящихся в целях личной наживы. Они не просто владеют недвижимостью где-то в Лондоне - они владеют НАШИМИ недрами, вот что важно понять. Не будь у них в виде огромных прибыльных шматов частей той социалистической собственности, от которой мы были отчуждены в процессе приватизации (он продолжается до сих пор - есть государственная программа приватизации) - не было бы у них ни лондонских, ни истринских поместий (как у Миллера), ни миллиардов на счетах иностранных банков и припрятнных в американских ценных бумагах! Но, конечно, по тому что имеют инфолакеи - можно себе представить и всё, что "заработало" тут, на нашей советской земле ГосударстВОР...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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