Газпром-медиа успешно отвлекают экстрасенсами народ России от утечки его газа

Бывший участник шоу на ТНТ «Битва экстрасенсов» на условиях анонимности назвал сумму, которая гарантирует выход в финал на этапе кастинга. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «360». По его словам, ему предложили купить участие и «ведение» в проекте сразу после подписания соглашения о неразглашении информации. В четвертом сезоне стоимость выхода в финал составляла 450 тысяч рублей. Экстрасенс предположил, что сейчас сумма за услугу, скорее всего, увеличилась.

Участник четвертого сезона пояснил, что вложенные деньги впоследствии окупаются, поскольку попадание в шоу гарантирует хороший заработок в будущем. Он подчеркнул, что организаторы шоу осознавали, сколько денег зарабатывают экстрасенсы на фанатах шоу.

Источник признался, что всех участников «ведут» редакторы, которые дозированно сообщают им добытую продюсерами информацию. «Я не берусь сказать, были ли на шоу за все время его существования настоящие экстрасенсы, но там действительно много тех, кто не имеет с экстрасенсорикой ничего общего», — отметил он.

«Битва экстрасенсов» выходит на российском телевидении с 2007 года. К 2018-му вышло 19 сезонов шоу. Проект неоднократно подвергался критике за постановочный характер и заранее прописанные сценарии. В 2017-м «Битва экстрасенсов» получила антипремию за популяризацию лженауки от министерства образования и науки. Попытки участников пройти независимые испытания и получить премию Гудини за демонстрацию паранормальных способностей в условиях корректно поставленного эксперимента не заканчивались успешно.

От редакции: Экая сенсация! Экстрасенсы оказались ненастоящими - точнее, там тоже рулит рубль... Какое открытие для общества. А вот что тут стоило бы заметить и обсудить всерьёз, это что эфирное время забито подобным мусором, на который не просто имеется, а всячески поддерживается спрос. Гражданам сырьевой империи не нужна объективная информация, они не участвуют в управлении страной - и вот именно в этом положении им и стали интересны всякого рода чудеса, экстрасенсы, колдуны. В общем - вера в сверхестественные силы в период глобального грабежа недр и пенсионных накоплений, - это "важнейшее из искусств".

То, что известные актёрские мордашки участвуют в телепропаганде мракобесия - тоже момент, скорее, экономический, вряд ли они верят в эту бредятину. Энтэртэйнмент... В конце концов, они только актёры, и только зарабатывают свой рубль профессионально доступным им образом. А это нынче не всякий-то может: сколько отраслей и тысяч заводов убито при власти силовигархии? Что ТНТ - это Газпром-медиа, тоже, наверное, не открытие для российского зрителя. Так что картина предельно ясная: пока Газпром качает наш газ в Турцию, в Германию, в КНР, - мы смотрим на чудеса экстрасенсов по воле Газпром-медиа, которые не прочь подзаработать и "волшебный рублик", они же не пахнут, рубли-то, а если и пахнут - то, скорее, нефтью и газом. Всё логично...

Д.Ч.