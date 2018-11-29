Пытать не только физически, но и морально теперь в РФ запрещено...

Ничто не может служить основанием для применения к осужденным физической силы, специальных средств, а также мер психического и физического воздействия с нарушением допустимых пределов, счел Верховный суд (ВС) РФ.

"Никакие обстоятельства, в том числе распоряжения вышестоящих органов или должностных лиц, тяжесть совершенных лицом правонарушений, не могут признаваться оправданием применения к нему запрещенных видов обращения, в частности совершения в отношении лишенных свободы лиц противоправных действий (бездействия), или основанием для освобождения виновных от ответственности", - цитирует "Интерфакс" проект постановления пленума ВС "О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел, связанных с нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания".

При этом "при оценке законности применения физической силы, специальных средств и мер психического, физического воздействия судам следует учитывать, что если такое принуждение осуществлялось в законных целях, без превышения допустимых пределов и, соответственно, являлось соразмерной (пропорциональной) мерой, то и в том случае, когда применение указанных мер нарушило право на личную неприкосновенность, в частности причинило боль, оно не может рассматриваться как запрещенный вид обращения", указывает высшая судебная инстанция страны.

"Исходя из этого, судам следует учитывать режим мест принудительного содержания, основания, условия, цели и последствия применения указанных выше мер, их соразмерность, прекращение применения непосредственно после устранения угрозы причинения вреда охраняемым законом правам и правопорядку, документирование, а в случае необходимости - своевременность проведения соответствующего медицинского обследования либо лечения", - отмечается в проекте документа.

Заключенных изощренно пытают и зверски насилуют

В последние месяцы известия о пытках, избиениях и изнасилованиях заключенных и осужденных приходят регулярно из различных регионов страны. Нередкуо эти сведения сопровождаются публикацией шокирующих видео. Наибольший резонанс вызвала история с жестоким избиением осужденного Евгения Макарова сотрудниками ярославской исправительной колонии N1 в июне 2017 года, послужившая отправной точкой для масштабных проверок мест лишения свободы по всей России.

После того, как эта история стала достоянием гласности, региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ. 17 сотрудников ИК-1 были отстранены от исполнения обязанностей. Суд в Ярославле арестовал 13 фигурантов дела, а замначальника ИК-1 по воспитательной работе Иван Калашников по состоянию здоровья был помещен под домашний арест. В начале августа Макарову вручили постановление о признании его потерпевшим по уголовному делу.

Позже был обнародован еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1, снятый приблизительно в декабре 2016 года. На видео сотрудники колонии избивают группу заключенных, которых заставляют бегать по коридору. В итоге СК возбудил второе уголовное дело,Ю в рамках котрого также были произведены аресты.

В конце сентября стало известно, что по пыткам заключенных в ярославских колониях N1 и N8 возбуждено уже шесть уголовных дел, пятеро заключенных были признаны потерпевшими. Макаров 2 октября вышел на свободу.

В ходе масштабных проверок, начатых после ЧП в колонии Ярославля, было выявлено более 40 случаев неправомерных действий сотрудников по отношению к заключенным.

О систематических пытках рассказали и около десятка заключенных омской лечебно-исправительной колонии N10 для больных туберкулезом. По словам пострадавших, над ними издевались в ИК-7: пытали током, на сутки подвешивали и угрожали изнасилованием.

Между тем в конце июля сообщалось о смерти заключенного в ИК-6, расположенной в городе Клинцы Брянской области. По данным следствия, вечером 22 июня сотрудник колонии так усердствовал в пытке, что, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии. Эти обстоятельства стали известны после проведения судебно-медицинской экспертизы: сам надзиратель о них никому ничего не сообщал. Виновника смерти заключенного уволили.

10 октября была обнародована очередная шокирующая видеозапись изощренных пыток заключенного, в том числе с применением сексуального насилия. Как сообщалось, видео было снято в следственном изоляторе города Ногинска Московской области в октябре 2017 года. После публикации этого видео также возбудили уголовное дело.

Отметим, и что в других постсоветских странах пытки стали нормой не только добычи показаний, но и содержания в местах лишения свободы. Вот, например, недавний крик о помощи из Казахстана: "Незаконными методами нас превратили в зомбированных клонов и ставят над нами опыты. Нас, больных туберкулёзом, заставляют работать на КСП с бороной, шагать по несколько часов на плацу с песнями, держат там и в стужу и в зной.

Нас регулярно закрывают в ШИЗО без каких-либо на то причин и без оформления документов.

Нас регулярно избивают пластмассовыми трубами.

Нас пытают заместитель по воспитательной работе подполковник Токанов Е.М., майор Карсенбаев А.А., Калиев А.С., Карсакбаев А.А., Арапбаев Ж.Е., Досмагамбетов С.О., Тусупбеков С.Б.

У всех у нас есть семьи, мы граждане Республики Казахстан."

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