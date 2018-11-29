Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Частная канатная дорога посреди Москвы будет охраняться государством и мэром

Опубликовано 29.11.2018 в разделе комментариев 0

москва собянин лужники канатка фуникулёр ленгоры
Частная канатная дорога посреди Москвы будет охраняться государством и мэром

"Живем в век киберугроз. На канатку совершена мощная хакерская атака. В ближайшее время владельцы обещают установить дополнительную защиту и запустить", — написал С.Собянин на своей странице в Twitter в четверг. 

Ранее на сайте Московской канатной дороги (МКД), работа которой была приостановлена в среду из-за атаки хакеров, сообщалось, что тестовые мероприятия перед запуском дороги планируется завершить к концу дня четверга. 

28 ноября в работе канатной дороги в Лужниках произошел сбой, который был связан с атакой на серверы предприятия. 

"Сотрудники МКД, обнаружив это, приостановили движение дороги, после чего оперативно высадили всех пассажиров на станциях назначения, для обеспечения максимальной безопасности пассажиров", — пояснили в пресс-службе МКД. 

Планировалось, что канатная дорога будет открыта для пассажиров с 12:00 до 20:00. Сообщалось также, что до 24 декабря проезд по ней будет бесплатным.

- Как интересно! - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - у нас в Москве, оказывается, мэрия способствует развитию частного транспорта. При этом пиарят этот частный транспорт московские и государственные СМИ, отчитывается как об успехах своего правления об этом фуникулёре лично мэр Москвы... Странновато, верно? Вот вы не верили, а мы-то не зря писали про частные сфетофоры - у собянинских младотехнократов и в частности у миллиардера Ликсутова планы реформ неизменны, они всё и вся будут постепенно делать частным. И это пока - только малый островок частников там, где вообще-то не только земля, но и воздух, который фуникулёры прорезают - общественный, московский. Кто дал там частникам возможность заламывать безумную цену за рядовую услугу? Кому, в чей карман в мэрии этот частник "заносил"? В общем, Московской прокуратуре не стоит тянуть с прокурорской проверкой. Однако сам факт того, что предмет хвастовства Собянина - ЧАСТНАЯ канатная дорога посреди Москвы - уже говорит о многом, но больше всего о самом мэре, конечно. Компании "ПИК" вот он целые кварталы вместе с жильцами и домами отдаёт под снос - с этим населением после пенсионной реформы можно делать всё, что угодно - не зря мы говорили. Вот и делают уже...

Материалы по теме:

Переименовать Москву в "Зону платной парковки"...

Россияне все меньше доверяют государственным СМИ 

Две трети россиян вынуждены экономить на продуктах питания

Медведев выделил 10 млрд рублей на закупки алюминия у заводов Дерипаски

Собянин продал компании ПИК два квартала Кунцево, вместе с домами и людьми (видео)



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вас устраивает 400 миллионов рублей на разгон облаков в Москве?:
Результаты
Интернет-ТВ
Попытка руками молодых идиотов придушить последние чахлые ростки
Попытка руками молодых идиотов придушить последние...
28.11.2018
Путин повторяет Януковича? И о налоге на лимонад
Путин повторяет Януковича? И о налоге на лимонад
28.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Коллеги британца Брилёва научили дорогих россиян эконом-празднованию Нового Года (0)
Частная канатная дорога посреди Москвы будет охраняться государством и мэром (0)
Пытать не только физически, но и морально теперь в РФ запрещено... (0)
Газпром-медиа успешно отвлекают экстрасенсами народ России от утечки его газа (1)
Зарубежная собственность лакея силовигархии Брилёва отвлекает от украденного у нас (2)
Борьба за национально чистый капитализм в Киеве ставит вопросы пролетарской революции (3)
На кремацию "керченского стрелка" нашлись пожертвования, но похоронили Рослякова инкогнито (7)
В Грузии президентом становится француженка (10)
Анатолий Баранов: Провокации будут обязательно. А реальных боевых действий, конечно, не будет (16)
Россия на первом месте в Европе! По распространению ВИЧ... (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Футуромосковия в осаде
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Информационная политика
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Продукт коррупции
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Всё по порядку
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss