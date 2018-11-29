Частная канатная дорога посреди Москвы будет охраняться государством и мэром

"Живем в век киберугроз. На канатку совершена мощная хакерская атака. В ближайшее время владельцы обещают установить дополнительную защиту и запустить", — написал С.Собянин на своей странице в Twitter в четверг.

Ранее на сайте Московской канатной дороги (МКД), работа которой была приостановлена в среду из-за атаки хакеров, сообщалось, что тестовые мероприятия перед запуском дороги планируется завершить к концу дня четверга.

28 ноября в работе канатной дороги в Лужниках произошел сбой, который был связан с атакой на серверы предприятия.

"Сотрудники МКД, обнаружив это, приостановили движение дороги, после чего оперативно высадили всех пассажиров на станциях назначения, для обеспечения максимальной безопасности пассажиров", — пояснили в пресс-службе МКД.

Планировалось, что канатная дорога будет открыта для пассажиров с 12:00 до 20:00. Сообщалось также, что до 24 декабря проезд по ней будет бесплатным.

- Как интересно! - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - у нас в Москве, оказывается, мэрия способствует развитию частного транспорта. При этом пиарят этот частный транспорт московские и государственные СМИ, отчитывается как об успехах своего правления об этом фуникулёре лично мэр Москвы... Странновато, верно? Вот вы не верили, а мы-то не зря писали про частные сфетофоры - у собянинских младотехнократов и в частности у миллиардера Ликсутова планы реформ неизменны, они всё и вся будут постепенно делать частным. И это пока - только малый островок частников там, где вообще-то не только земля, но и воздух, который фуникулёры прорезают - общественный, московский. Кто дал там частникам возможность заламывать безумную цену за рядовую услугу? Кому, в чей карман в мэрии этот частник "заносил"? В общем, Московской прокуратуре не стоит тянуть с прокурорской проверкой. Однако сам факт того, что предмет хвастовства Собянина - ЧАСТНАЯ канатная дорога посреди Москвы - уже говорит о многом, но больше всего о самом мэре, конечно. Компании "ПИК" вот он целые кварталы вместе с жильцами и домами отдаёт под снос - с этим населением после пенсионной реформы можно делать всё, что угодно - не зря мы говорили. Вот и делают уже...

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