Коллеги британца Брилёва научили дорогих россиян эконом-празднованию Нового Года

Авторы программы "Доброе утро", вышедшей на Первом канале 28 ноября, показали способы экономии перед Новым годом. Основные рекомендации были даны многодетной семье из Подмосковья, а дальше журналисты призвали взять на вооружение методы нескольких бережливых россиян.

Мать троих детей, семья которой, по сюжету, имеет на еду 30 тысяч рублей в месяц, сопроводил во время покупок в магазине маркетолог Максим Маклай. Он посоветовал взять корзинку вместо тележки, чтобы купить меньше; смотреть на нижние полки, где продукты дешевле; заменить колбасу и деликатесы мясом, которое можно приготовить, к примеру, в духовке, и это обойдется в два раза дешевле. Еще один совет - ходить в магазин без детей, "иначе корзинка заполнится быстро".

Кроме того, матери семейства порекомендовали ходить в салон красоты только с утра по будням, а новогодние игрушки покупать только деревянные - не разобьются. "Еще лучше сделать самим, лишний повод встретиться с друзьями", - учат авторы сюжета. Далее идет сцена, как герои ролика пекут печенье в качестве новогодних украшений и вешают его на комнатное растение.

Журналисты также упоминают нескольких зрителей, приславших в редакции свои ноу-хау экономии, и показывают, как краснодарская пенсионерка Елизавета Митрофанова хранит кипяток в термосе, чтобы не жечь газ, а стирает только ночью, когда ниже тариф на электричество.

Валерий Пузанов из Владимира умывается и бреется "по-английски" - закрывает раковину пробкой и использует ровно столько воды, сколько ему требуется. Мужчина утверждает, что таким образом ему удается сэкономить до шести кубометров воды в месяц. А вместо электричества он иногда жжет свечи - это, по его словам, "и нервы успокаивает". Таким образом он экономит две-три тысячи рублей в месяц. "И главное, нервы в порядке", - подытоживают авторы сюжета.

Отметим, в середине ноября специалисты Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) подсчитали, что около пятой части россиян живет за чертой бедности и может позволить себе лишь необходимый набор базовых продуктов питания, а экономить вынуждены почти все жители страны.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в конце декабря 2017 года заявлял, что за чертой бедности живут около 13% населения России. Эти данные были получены по итогам того же года. Майский указ 2018 года президента РФ Владимира Путина поставил перед правительством задачу добиться снижения бедности к 2024 году в два раза...

От редакции: Нет, это не "пусть едят пирожные" - это нечто посильнее. Тут издевательская ухмылка буржуазии лишена какого-либо оттенка наивности, имевшейся у Марии Антуанетты. Буржуи через своё телевидение, понимая, что стол будет ломиться у меньшинства населения Путинской России, дают ценные советы - как обустроить бедняцкий быт. Как обойтись без ёлки, как на тридцать тысяч прокормиться в течние долгого и затратного месяца... Тяжеловесный "нетрадиционный" миллионер Эрнст и его подручные ещё не поняли, насколько серьёзные материи они этим затронули: социальное расслоение сейчас в стране угрожающее, а пенсионная реформа расставила все точки над "и", и народ наконец-то понял, что главный враг сидит не где-нибудь в Вашингтоне или Киеве, а в Кремле, и планирует всё новые антинародные реформы. Как он будет поздравлять их 31-го, что скажет пустым столам и голодным глазам?

Цены на продукты первой необходимости, на бензин, тарифы ЖКУ растут - а зарплаты, наоборот, сокращаются, как и рабочие места. Чай из термоса, говорите? Экономить на собственных детях? А вы будете орденами заслуг перед олигархическим отечеством награждать всё того же Алишера Усманова, которому явно одному-то многовато его миллиардерского состояния - он там уже полный кавалер или ещё неполный?! Может, недоработка у путинских пиарщиков вышла, и надо ему сразу Героя России Путинской вручить? Ну, ведь герой же - не то, что эти, вот из вышепересказанного сюжета на Первомъ... Брилёв и его семейка будут за птифурами и "Асти мондоро" петь в Лондоне "Джингл бэллс", а две трети вынужденных дорогих россиян на территории бывшей сверхдержавы - будут экономить по рецептам "Первого доканала"? Хорошо у вас складывается пасьянсик, господа, ловко...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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