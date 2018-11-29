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Московский листок

Коллеги британца Брилёва научили дорогих россиян эконом-празднованию Нового Года

Опубликовано 29.11.2018 в разделе комментариев 4

классоваяненависть эрнст первый канал путин-тв
Коллеги британца Брилёва научили дорогих россиян эконом-празднованию Нового Года

Авторы программы "Доброе утро", вышедшей на Первом канале 28 ноября, показали способы экономии перед Новым годом. Основные рекомендации были даны многодетной семье из Подмосковья, а дальше журналисты призвали взять на вооружение методы нескольких бережливых россиян. 

Мать троих детей, семья которой, по сюжету, имеет на еду 30 тысяч рублей в месяц, сопроводил во время покупок в магазине маркетолог Максим Маклай. Он посоветовал взять корзинку вместо тележки, чтобы купить меньше; смотреть на нижние полки, где продукты дешевле; заменить колбасу и деликатесы мясом, которое можно приготовить, к примеру, в духовке, и это обойдется в два раза дешевле. Еще один совет - ходить в магазин без детей, "иначе корзинка заполнится быстро". 

Кроме того, матери семейства порекомендовали ходить в салон красоты только с утра по будням, а новогодние игрушки покупать только деревянные - не разобьются. "Еще лучше сделать самим, лишний повод встретиться с друзьями", - учат авторы сюжета. Далее идет сцена, как герои ролика пекут печенье в качестве новогодних украшений и вешают его на комнатное растение. 

Журналисты также упоминают нескольких зрителей, приславших в редакции свои ноу-хау экономии, и показывают, как краснодарская пенсионерка Елизавета Митрофанова хранит кипяток в термосе, чтобы не жечь газ, а стирает только ночью, когда ниже тариф на электричество. 

Валерий Пузанов из Владимира умывается и бреется "по-английски" - закрывает раковину пробкой и использует ровно столько воды, сколько ему требуется. Мужчина утверждает, что таким образом ему удается сэкономить до шести кубометров воды в месяц. А вместо электричества он иногда жжет свечи - это, по его словам, "и нервы успокаивает". Таким образом он экономит две-три тысячи рублей в месяц. "И главное, нервы в порядке", - подытоживают авторы сюжета.

Отметим, в середине ноября специалисты Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) подсчитали, что около пятой части россиян живет за чертой бедности и может позволить себе лишь необходимый набор базовых продуктов питания, а экономить вынуждены почти все жители страны.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в конце декабря 2017 года заявлял, что за чертой бедности живут около 13% населения России. Эти данные были получены по итогам того же года. Майский указ 2018 года президента РФ Владимира Путина поставил перед правительством задачу добиться снижения бедности к 2024 году в два раза...

От редакции: Нет, это не "пусть едят пирожные" - это нечто посильнее. Тут издевательская ухмылка буржуазии лишена какого-либо оттенка наивности, имевшейся у Марии Антуанетты. Буржуи через своё телевидение, понимая, что стол будет ломиться у меньшинства населения Путинской России, дают ценные советы - как обустроить бедняцкий быт. Как обойтись без ёлки, как на тридцать тысяч прокормиться в течние долгого и затратного месяца... Тяжеловесный "нетрадиционный" миллионер Эрнст и его подручные ещё не поняли, насколько серьёзные материи они этим затронули: социальное расслоение сейчас в стране угрожающее, а пенсионная реформа расставила все точки над "и", и народ наконец-то понял, что главный враг сидит не где-нибудь в Вашингтоне или Киеве, а в Кремле, и планирует всё новые антинародные реформы. Как он будет поздравлять их 31-го, что скажет пустым столам и голодным глазам?

Цены на продукты первой необходимости, на бензин, тарифы ЖКУ растут - а зарплаты, наоборот, сокращаются, как и рабочие места. Чай из термоса, говорите? Экономить на собственных детях? А вы будете орденами заслуг перед олигархическим отечеством награждать всё того же Алишера Усманова, которому явно одному-то многовато его миллиардерского состояния - он там уже полный кавалер или ещё неполный?! Может, недоработка у путинских пиарщиков вышла, и надо ему сразу Героя России Путинской вручить? Ну, ведь герой же - не то, что эти, вот из вышепересказанного сюжета на Первомъ... Брилёв и его семейка будут за птифурами и "Асти мондоро" петь в Лондоне "Джингл бэллс", а две трети вынужденных дорогих россиян на территории бывшей сверхдержавы - будут экономить по рецептам "Первого доканала"? Хорошо у вас складывается пасьянсик, господа, ловко...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП 

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
доктор+ написал 29.11.2018 17:25
Надеюсь, все эти дорогие россияне 18-го марта исполнили свой гражданский долг - на ЛОХОТРОН сходили? Сходили. Так в чем проблема?
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Садист, не получая отпора, теряет самообладание
Виктор Николаевич. написал 29.11.2018 16:45
Люди, получившие среднее образование, не могут понять немыслимую терпимость дорогих русеян.
По всем книгам ни один народ не может так долго терпеть грабеж и издевательства.
Так оно и есть, кроме руссеян больше никто не терпит. Французы, украинцы, румыны, ингуши, и далее весь мир.
Русские лишены даже самого мощного, родительского инстинкта. Маленькая птичка кидается на камышового кота, спасая птенцов.
Русские обсуждают, насколько виновен хач дворник, размозживший подростку голову, и что узбечка, отрезавшая младенцу голову, была расстроена.
Конечно, эти люди терпят, когда мусора избивают детей на митингах протеста.
Сами виноваты! Деды не протестовали, и им неча!
Так чем дорогие русеяне отличаются?
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(без названия)
йй написал 29.11.2018 16:42
> А вместо электричества он иногда жжет
> свечи - это, по его словам, "и нервы
> успокаивает". Таким образом он
> экономит две-три тысячи рублей в
> месяц.
_
Ищо можно моржевать, заниматься сыроедением, разводить огородики во дворах, как в блокадном Ленинграде, жечь костерки, толочь уголь и фильтровать чрез него воду из ближайшего водоемчика (заодно и рыбку половить -- тоже нервы успокаивает!), собирать целебные травы, главное -- не заходить, куда не следует, а то получишь дротиком, как животное -- чпок!
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Брилев-подданный британской королевы. Т.е., платит ей дань.
-Что это? написал 29.11.2018 16:27
Означает ли это, что он вносит таким образом свою экономическую лепту в нынешний информационный накат на Россию ,русских в пределах Британии своими деньгами?
В России он спамит информационно ,а в Британии помогает деньгами.
Как это понимать? Абсурд путинской оккупированной России. Хотя, если и Путин ,на самом деле,не Президент ,а высшее лицо от оккупантов,то все становится на свои места.
Все эти ребята нарабатывают себе на несколько высших мер каждый,не так ли?
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