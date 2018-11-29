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Московский листок

Росгвардейцы миллионера Золотова браво задержали нищего инвалида в Перми

Опубликовано 29.11.2018 в разделе комментариев 0

левый фронт классоваяненависть пермь росгвардия
Росгвардейцы миллионера Золотова браво задержали нищего инвалида в Перми

Источник: Leftfront.org

Многие знают историю пермского блогера, активиста Левого Фронта Юрия Гарипова. Этот человек борется за свои права, несмотря на инвалидность, полученную в результате бандитского нападения, несмотря на последовавший за этим беспредел со стороны правоохранительных органов, при полном равнодушии и попустительстве власти.

Юрий Гарипов не стонет на кухне, нет – он выезжает в инвалидной коляске на пикеты и митинги в защиту прав народа и собственных прав. У него, инвалида, арестованы банковские карты, поэтому нет средств к существованию и нет денег на лечение, на медицинские препараты и средства гигиены, необходимые постоянно. Обращения в правоохранительные органы, во властные структуры, в органы юстиции заканчиваются не просто отписками, а выворачиванием фактов наизнанку – для защиты собственных неправомерных действий. 

Но всему наступает предел! Средств, которые поступают от неравнодушных людей, осталось всего на неделю – дальше просто смерть. От голода и отсутствия медицинской помощи.

28 ноября Юрий Гарипов выехал к Пермской городской Думе и приковал себя к её дверям наручниками. Долгое время никто из работников Думы и администрации города «не замечал» прикованного к дверям инвалида. Через некоторое время к дверям Думы начали прибывать представители различных подразделений силовых ведомств. Сначала подъехал наряд ДПС, затем микроавтобус районного отдела полиции, а следом прибыла машина Росгвардии с экипажем в полной боевой экипировке: в бронежилетах, касках, вооружённые до зубов. Юрий Гарипов объяснил им, почему прикован наручниками.

За время этого «шоу», устроенного полицией, к инвалиду в коляске не вышли ни депутаты, ни руководители городской администрации, только некая дама, выскочив в спешке, кричала: «Не смейте снимать! Не смейте снимать!». Её крики относились к гражданам, которые, увидев инцидент, снимали происходящее на телефоны. Молодёжь массово фотографировала происходящее с противоположной стороны улицы. 

Так как Юрий Гарипов, по сути, не нарушил никаких законов, его просто загрузили в автомобиль и увезли в Ленинский районный отдел полиции Перми для дачи объяснений, а наручники, как спецсредство, изъяли. В отделении полиции Гарипов, рассказав о том, что у него уже нет средств к существованию, заявил, что ему теперь осталось только поджечь себя: власть его не видит и не слышит, жить – возможности нет, вопрос его не решается совсем. Видимо, ждут, чтобы он сам скорее скончался. Нет человека – нет проблемы! Особенно, если проблема не в нём, а в противоправных действиях тех, кто как раз и должен стоять на страже закона. 

После дачи объяснений Юрия Гарипова отпустили домой. Но он не станет сдаваться – он всё равно будет бороться, чтобы его действия служили примером и для тех, кто оказался в подобном положении в стране, где главенствует беззаконие.

(Товарищи! Если кто-то желает и может оказать хоть малую помощь: 2202 2003 5699 6379 карта «Мир», Сбербанк России, получатель Гарипов Юрий Витальевич) 

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