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Московский листок

"Караван мигрантов" готов начать массовую голодовку на границе Мексики и США

Опубликовано 29.11.2018 в разделе комментариев 0

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"Караван мигрантов" готов начать массовую голодовку на границе Мексики и США

Группа центральноамериканских мигрантов, скопившихся в районе границы Мексики и США, собирается объявить голодовку, чтобы им дали убежище в США. В ближайшие несколько дней лидеры мигрантов решат, стоит ли прибегнуть ли к этой мере как средству "смягчения" позиции американских властей, которые пока не намерены пускать их на свою территорию, сообщает Universal (перевод по РИА "Новости"). 

Всего в убежище в районе приграничного мексиканского города Тихуаны скопилось, по последним данным, более шести тысяч выходцев из стран Центральной Америки, в основном из Гондураса. Часть из них 25 ноября предприняла попытку прорваться через границу в США, однако сотрудники силовых ведомств США применили против них слезоточивый газ и резиновые пули, несмотря на присутствие детей. Участниками стычки с правоохранителями стали как минимум 500 нелегальных мигрантов. Произошедшее вызвало недовольство Мексики, она потребовала от американских властей объяснений по этому поводу. 

Вместе с тем в МВД Мексики заявили, что те, кто попытался насильно попасть в США, нарушили мексиканский закон и будут депортированы. Уже известно о начале высылки 98 человек, которые пытались прорваться через американскую границу. 

К настоящему времени участники неудавшегося прорыва вернулись в свои приюты в Тихуане. Участки на границе, где произошли попытки прорыва, будут дополнительно укреплены. В Белом доме заявили об отправке в район Сан-Исидро дополнительных сил, в том числе морских пехотинцев. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что готов перекрыть весь южный участок границы в том случае, если власти Мексики допустят прорыв беженцев. Кроме того, американский лидер подтвердил, что размещенные у южной границы США военнослужащие получили приказ в случае необходимости открывать огонь на поражение. 

9 ноября хозяин Белого дома подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам, однако федеральный суд в Сан-Франциско (Калифорния) заблокировал реализацию указа Трампа. Белый дом после этого распространил заявление, в котором отметил, что власти США предпримут в рамках закона все необходимые шаги для защиты южной границы страны, несмотря на решение суда.

А 25 ноября Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если это будет необходимо, сообщает РИА "Новости". 

"Если по какой-то причине это будет необходимо, мы закроем нашу южную границу. Нет никаких шансов, что Соединенные Штаты после десятилетий нарушений будут мириться с этой дорогостоящей и опасной ситуацией", - написал Трамп в Twitter, комментируя обстановку вокруг каравана мигрантов из Центральной Америки у границ Мексики, которые хотят получить убежище в США. 

Президент напомнил, что в страну впустят только тех, кто имеет право на получение статуса беженца. 

"Мигрантов на южной границе не пустят в США, пока требования каждого из них не удовлетворит суд. Мы допустим только тех, кто въезжает в нашу страну легально. В противном случае наша строгая политика "ловить и задерживать". И не "впускать" в США. Все останутся в Мексике", - пообещал президент. В настоящее время на границе США и Мексики собрались тысячи выходцев из беднейших стран Центральной Америки - Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. 

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