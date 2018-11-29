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Московский листок

Индонезийский "Боинг" и почти двести человек угробил датчик контроля полёта

Опубликовано 29.11.2018 в разделе комментариев 1

сша боинг авиа индонезия
Индонезийский "Боинг" и почти двести человек угробил датчик контроля полёта

Лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийского авиаперевозчика Lion Air, потерпевший катастрофу 29 октября, был неисправен еще во время своего предпоследнего рейса, который произошел за день до крушения. Об этом заявил руководитель индонезийского управления по предотвращению авиакатастроф Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Нуркаио Утомо, слова которого приводит Reuters. 

По его словам, технические проблемы наблюдались у самолета во время полета из Денпасара (остров Бали) в Джакарту 28 октября. "По нашему мнению, самолет не был пригоден к эксплуатации", - заявил Утомо. Ожидается, что предварительный отчет об авиакатастрофе, подготовленный индонезийскими следователями, будет представлен в ближайшее время. 

По данным The New York Times, основанных на расшифровке бортовых самописцев погибшего самолета, пилоты пытались предотвратить падение практически сразу после взлета. По информации газеты, нос самолета Boeing 737 Max 8 более 20 раз опускался вниз из-за неправильного считывания информации сенсоров в автоматической системе. Пилоты поднимали нос лайнера снова и снова, пока не потеряли контроль. В итоге борт рухнул в океан со скоростью 724 км/ч через 13 минут после вылета. 

Самолет Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший утром 29 октября из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Все 189 человек на борту погибли. 

Руководитель индонезийского Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно заявил, что у самолета Lion Air на протяжении последних четырех рейсов были проблемы с прибором, показывающим скорость полета. По словам Танджоно, информация, полученная из черного ящика, подтвердила сообщения, что у самолета были некорректные данные о скорости и высоте. Он отметил, что попросил компанию Boeing и власти США принять необходимые меры для предотвращения проблем с прибором на самолете данного типа во всем мире. По данным Федеральной авиационной администрации США, неполадки такого рода могут возникнуть у 246 самолетов, 45 из них эксплуатируются американскими авиакомпаниями. 

Эксперты по безопасности, участвующие в расследовании авиакатастрофы в Индонезии, отметили, что ни до американских авиакомпаний и их менеджеров, ни до пилотов не донесли, что такая система работает на Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. О системе предупреждения задирания носа самолета не было сказано и в учебных материалах по управлению лайнерами. Представители Boeing, в свою очередь, заявили, что тесно сотрудничают с расследованием и убеждены в безопасности лайнеров. 

Почти у 250 новых лайнеров Boeing 737 Max могут возникнуть проблемы с датчиками контроля полета, что может привести к крушению. Как говорится в сообщении Федеральной авиационной администрации США (FAA) в Twitter, неполадки могут возникнуть у 246 самолетов, 45 из них эксплуатируются американскими авиакомпаниями.

Проблемы касаются сенсора, который определяет угол атаки самолета. Датчик, как выяснили в FAA, может давать ложные данные, что может привести к трудностям в управлении лайнером, чрезмерному опусканию носа самолета, резкой потере высоты и "возможному столкновению с землей". Ранее агентство Bloomberg сообщило, что корпорация Boeing разошлет операторам новых моделей Boeing 737 Max предупреждение, что из-за ошибочных показаний системы контроля полета самолеты могут уходить в пике.

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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
. . . . написал 29.11.2018 18:44
Датчик, как выяснили в FAA, может давать ложные данные, что может привести к трудностям в управлении лайнером
.
ох уж эти сказочники. не может быть чтобы такой датчик не был троирован. скорее всего дело в чем то другом, вроде сбоя системы дистанционого "антитеррористического" перехвата управления с отключением пилотов от упрвления. но признаться в этом они не могут и сочиняют небылицы.
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