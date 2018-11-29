Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В детской краевой больнице Ставрополя роженицы спят на полу

Опубликовано 29.11.2018 в разделе комментариев 1

медицина ссср либералы социальныйрегресс реформы оптимизация ставрополь дно
В детской краевой больнице Ставрополя роженицы спят на полу

В редакцию "Блокнота Ставрополя" обратился житель краевой столицы Анатолий, который пожаловался на неприятную ситуацию в детской краевой больнице. 

По словам мужчины, палаты с кроватями в больнице стоят по 1200 рублей в сутки. При этом не у всех матерей есть возможность платить такие деньги, поэтому они вынужденны ночевать в детских боксах, обустраивая постели на нескольких стульях или на полу. Свои слова мужчина подтвердил фотографиями, на которых видно, что женщины действительно располагаются в таких неприемлемых условиях.

- Мамочки спят сидя или лежа на стульях. Те, у кого есть теплые вещи, спят на полу. Палаты с кроватями платные, 1200 рублей в сутки. Даже прооперированные после "кесарева" мамаши там спят на стульях, - рассказал Анатолий.

Ну, с другой-то стороны - хоть так, да? Путинская Россия ведь нелёгкую и долгую ведёт борьбу с собственным народом. 

"Государство вам ничего не должно" - крылатая фраза гадких Глацких чинуш, лишь продолжающая линию высказываний более лучших и более высших чинов. "Денег нет, но вы держитесь"...

Впрочем, деньги-то есть - вот у кавалера ордена За заслуги перед отечеством 3-й степени, полученного из рук Путина, у Алишера Усманова миллиарды есть. И имеется орден ещё "За благодеяния" - родине помогает много... Оттого и богатый такой: богатство щедрых любит. И именем, в интересах вот этих богатых, проводились все  ельцинские и путинские реформы, включая и оптимизацию медицины - не потому что у элит не было денег. А потому что хотелось ещё, и либерал-маньяки, доводя капиталистическую, воровскую логику деления единого на части, продолжают "оптимизацию" всего советского наследства, включая здравоохранение, - доставшегося отнюдь не им одним...

Ставрополь - ещё не самый бедный край, но тут важно решить вопрос принципиально.

Сейчас уже видно: оптимизация и коммерциализация медицины, советского здравоохранения дошла до абсурда. До геноцида - причём осознанного реформаторами ещё на стадии проектирования реформ. Мы хотим знать ВСЕ фамилии авторов этого геноцида, этого барского издевательства над народом! (В Москве это ещё лужковский кадр Печатников, помним)

Не только знать имена хотим, но и увидеть, как они будут тяжким физическим трудом исправляться в возрождённом ГУЛАГе на восстановлении социализма. 

Ведь оптимизация медицины началась ещё в 2013-м. Пятилетка движения вспять - даёт запланированные реформаторами плоды.

Вглядитесь в это фото - вот подлинное место не только матерей Путинской России, но и всего народа в нынешнем государстве. И чтобы вернуть себе СВОЁ придётся свергнуть правящий класс точно так же, как в 1917-м. Нет другого пути.

Впрочем, оптимисты-путриоты, наверное это сочтут перегибами на местах - в целом-то "развитие экономики" и "сбережение народа" движутся в правильном направлении. "Всё Путём"...

А на ставропольском сайте-источнике всерьёз идёт голосование должны ли в принципе предоставляться палаты роженицам бесплатно. То есть "советское прошлое" - теперь кажущееся недостижимо далёким, - это какой-то немыслимый, недостижимый рай. Не иностранцам - а себе самим уже рассказываем. "Как, совершенно бесплатно лечили, рожали?" Да... Причём - любой сложности операции. Финансовый вопрос не мог возникать ни на каком этапе.

А по тысяче в сутки - это ещё ведь по-божески, дорогие россияне? В Москве-то и побольше хапают. И ничего, живут, процветают хапуги...

Всё-таки в 1975-м был рай - да-да, при том самом Брежневе и когда Союз-Аполлон был в космосе, на орбите. Ведь если бы тогда, как в США (роды там без совпадения страховки с порядком "Медуслуг", - а как их угадаешь?! - стоят десятки тысяч долларов), у нас была страховая медицина - на каждом этапе надо было бы платить, и даже когда главврач "сердечного" роддома на бульваре Карбышева, которому я обязан жизнью, нёс маму на руках в операционную на кесарево, потому что счёт шёл на минуты (а вызвали его телефонным звонком, в его выходной день - сложный случай)... Сколько, интересно, стоит в нынешних коммерческих "прайсах" такая "услуга"?

Как же мерзок нам, советским, их буржуйский язык. Видимо, потому что знаем: нас страна производила не для эксплуатации или обывательского прозябания между формациями, и уж тем более не для социального регресса, а для достижения коммунизма. И, минуя все нынешние тернии, врачуя нашим, коммунистическим анализом все язвы социального регресса - мы надеемся к нему повести заблудшее под командованием буржуев общество. Иначе - вот это дно "стабилизации" и путинского "комфорта".

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

Материал по теме:

Собянинская оптимизация больниц Москвы уже убивает наших детей



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Дима,
вот это надо более четко выделить: написал 29.11.2018 21:55
"И чтобы вернуть себе СВОЁ придется свергнуть правящий класс точно так же, как в 1917-м. Нет другого пути",и далее не размазывать сопли.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вас устраивает 400 миллионов рублей на разгон облаков в Москве?:
Результаты
Интернет-ТВ
Попытка руками молодых идиотов придушить последние чахлые ростки
Попытка руками молодых идиотов придушить последние...
28.11.2018
Путин повторяет Януковича? И о налоге на лимонад
Путин повторяет Януковича? И о налоге на лимонад
28.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В детской краевой больнице Ставрополя роженицы спят на полу (1)
Индонезийский "Боинг" и почти двести человек угробил датчик контроля полёта (2)
"Караван мигрантов" готов начать массовую голодовку на границе Мексики и США (2)
Росгвардейцы миллионера Золотова браво задержали нищего инвалида в Перми (1)
Коллеги британца Брилёва научили дорогих россиян эконом-празднованию Нового Года (11)
Частная канатная дорога посреди Москвы будет охраняться государством и мэром (4)
Пытать не только физически, но и морально теперь в РФ запрещено... (3)
Газпром-медиа успешно отвлекают экстрасенсами народ России от утечки его газа (2)
Зарубежная собственность лакея силовигархии Брилёва отвлекает от украденного у нас (5)
Борьба за национально чистый капитализм в Киеве ставит вопросы пролетарской революции (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Футуромосковия в осаде
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Информационная политика
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Продукт коррупции
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Всё по порядку
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss