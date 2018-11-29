В детской краевой больнице Ставрополя роженицы спят на полу

В редакцию "Блокнота Ставрополя" обратился житель краевой столицы Анатолий, который пожаловался на неприятную ситуацию в детской краевой больнице.

По словам мужчины, палаты с кроватями в больнице стоят по 1200 рублей в сутки. При этом не у всех матерей есть возможность платить такие деньги, поэтому они вынужденны ночевать в детских боксах, обустраивая постели на нескольких стульях или на полу. Свои слова мужчина подтвердил фотографиями, на которых видно, что женщины действительно располагаются в таких неприемлемых условиях.

- Мамочки спят сидя или лежа на стульях. Те, у кого есть теплые вещи, спят на полу. Палаты с кроватями платные, 1200 рублей в сутки. Даже прооперированные после "кесарева" мамаши там спят на стульях, - рассказал Анатолий.

Ну, с другой-то стороны - хоть так, да? Путинская Россия ведь нелёгкую и долгую ведёт борьбу с собственным народом.

"Государство вам ничего не должно" - крылатая фраза гадких Глацких чинуш, лишь продолжающая линию высказываний более лучших и более высших чинов. "Денег нет, но вы держитесь"...

Впрочем, деньги-то есть - вот у кавалера ордена За заслуги перед отечеством 3-й степени, полученного из рук Путина, у Алишера Усманова миллиарды есть. И имеется орден ещё "За благодеяния" - родине помогает много... Оттого и богатый такой: богатство щедрых любит. И именем, в интересах вот этих богатых, проводились все ельцинские и путинские реформы, включая и оптимизацию медицины - не потому что у элит не было денег. А потому что хотелось ещё, и либерал-маньяки, доводя капиталистическую, воровскую логику деления единого на части, продолжают "оптимизацию" всего советского наследства, включая здравоохранение, - доставшегося отнюдь не им одним...

Ставрополь - ещё не самый бедный край, но тут важно решить вопрос принципиально.

Сейчас уже видно: оптимизация и коммерциализация медицины, советского здравоохранения дошла до абсурда. До геноцида - причём осознанного реформаторами ещё на стадии проектирования реформ. Мы хотим знать ВСЕ фамилии авторов этого геноцида, этого барского издевательства над народом! (В Москве это ещё лужковский кадр Печатников, помним)

Не только знать имена хотим, но и увидеть, как они будут тяжким физическим трудом исправляться в возрождённом ГУЛАГе на восстановлении социализма.

Ведь оптимизация медицины началась ещё в 2013-м. Пятилетка движения вспять - даёт запланированные реформаторами плоды.

Вглядитесь в это фото - вот подлинное место не только матерей Путинской России, но и всего народа в нынешнем государстве. И чтобы вернуть себе СВОЁ придётся свергнуть правящий класс точно так же, как в 1917-м. Нет другого пути.

Впрочем, оптимисты-путриоты, наверное это сочтут перегибами на местах - в целом-то "развитие экономики" и "сбережение народа" движутся в правильном направлении. "Всё Путём"...

А на ставропольском сайте-источнике всерьёз идёт голосование должны ли в принципе предоставляться палаты роженицам бесплатно. То есть "советское прошлое" - теперь кажущееся недостижимо далёким, - это какой-то немыслимый, недостижимый рай. Не иностранцам - а себе самим уже рассказываем. "Как, совершенно бесплатно лечили, рожали?" Да... Причём - любой сложности операции. Финансовый вопрос не мог возникать ни на каком этапе.

А по тысяче в сутки - это ещё ведь по-божески, дорогие россияне? В Москве-то и побольше хапают. И ничего, живут, процветают хапуги...

Всё-таки в 1975-м был рай - да-да, при том самом Брежневе и когда Союз-Аполлон был в космосе, на орбите. Ведь если бы тогда, как в США (роды там без совпадения страховки с порядком "Медуслуг", - а как их угадаешь?! - стоят десятки тысяч долларов), у нас была страховая медицина - на каждом этапе надо было бы платить, и даже когда главврач "сердечного" роддома на бульваре Карбышева, которому я обязан жизнью, нёс маму на руках в операционную на кесарево, потому что счёт шёл на минуты (а вызвали его телефонным звонком, в его выходной день - сложный случай)... Сколько, интересно, стоит в нынешних коммерческих "прайсах" такая "услуга"?

Как же мерзок нам, советским, их буржуйский язык. Видимо, потому что знаем: нас страна производила не для эксплуатации или обывательского прозябания между формациями, и уж тем более не для социального регресса, а для достижения коммунизма. И, минуя все нынешние тернии, врачуя нашим, коммунистическим анализом все язвы социального регресса - мы надеемся к нему повести заблудшее под командованием буржуев общество. Иначе - вот это дно "стабилизации" и путинского "комфорта".

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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