Черный рынок труда Казахстана

По данным некоммерческой организации Walk Free в Казахстане насчитывается более 75 тысяч рабов. После встречи с жителем Семея, оставшимся без крыши над головой и средств к существованию, в воздухе повис только один вопрос: почему в Казахстане так легко можно нарушить трудовые права человека?

Практически всю жизнь 40-летний Данияр Кутумбетов работал руками, скитаясь с места на место. Как и многие тысячи казахстанцев, трудящихся на рынках и на стройках, Данияр работал без заключения трудового договора. На вопрос о том, сколько раз ему не выплачивали обещанную заработную плату, мужчина с грустью улыбается и говорит, что легче посчитать, когда работодатель честно выплачивал положенные ему деньги.

«У кого работал – у того и спрашивай»

В последний раз он обжегся откликнувшись на опубликованное на онлайн-платформе Olx объявление о найме человека на газозаправочную станцию в селе Д. Условия стесненного в средствах мужчину привлекли – в телефонном разговоре работодатель А. пообещал платить 60 тысяч тенге в месяц, а также обеспечивать проживание и питание.

— В день выезда он сообщил, что у него идет простой по газу и пока на время, чтобы меня не потерять, предложил поехать к его дяде в село Д. и поработать за такой же оклад на лесопилке, а потом, как простой закончится, он меня обратно вызовет на газозаправку. При этом попросил выполнить кое-какую работу на газозаправке, — рассказывает Данияр Кутумбетов.

Новый работодатель К. оказался крупным хозяйственником: поля засеиваются гречихой и пшеницей, имеется скот и рабочий персонал. Данияру предстояло работать с циркулярной пилой.

— Он мне сразу показал объем работы, показал пилораму, что на ней парень работает – режет лес на доски, он деловой лес делает, мне сказал делать горбыль на дрова. Я никогда до этого не работал на циркулярке.

По словам Данияра, не было ни инструктажа, ни журнала по технике безопасности. На третий день работы он получил серьезную травму – один палец мужчине оторвало, а другой раздробило.

К. сразу же отвез пострадавшего в районную больницу в которую персонал сразу же вызвал полицию. Казалось бы, здесь работодателя, который принимает людей без трудового договора и нарушает технику безопасности, должны были наказать, но по воле случая сотрудник, который должен был взять показания у потерпевшего, по словам Кутумбетова, оказался знакомым К. Пока Данияру ампутировали палец, работодатель разговаривал с полицейским.

— Когда я вышел с операции полицейского уже не было. И потом К. мне сообщает: «Данияр, это мой знакомый, все нормально, не переживай, как работал, так и продолжишь, медикаменты все купим, восстановишься. А чтобы у меня проблем не было я сказал полицейскому, что ты мой племянник и ко мне приехал просто помочь порубить дрова и там поранился».

Спустя две недели хозяин лесопилки решил избавиться от обузы – толку от работника теперь мало, а платить не хочется. Его забрал первый работодатель, племянник К., и отвез на газозаправку. Продержался там Данияр недолго – три дня. Одной левой рукой мужчина не мог выполнять сложную работу.

— Нужно было ловить перепады давления, вентилями работать, газовыми ключами, шланги вставлять. А я не могу. И он видит это и начинает выговаривать. Я говорю – это же не моя вина, ты сам меня туда направил, я к тебе же на работу устраивался. Теперь такое случилось, давай хотя бы недельку подожди, чтобы рука у меня не кровоточила. Позже, когда я не смог почистить снег из-за кровоточащей руки, он сказал: так не пойдет, ты должен за такие бабки работать, пахать. Три дня я там продержался, на третий день я уехал обратно в Семей. Когда уезжал просил заплатить хотя бы за те три дня, что я у него проработал – по две тысячи в день. Попросил его закинуть хотя бы балансом на телефон. Он сказал подождать. На следующий день, после того как я ему напомнил о деньгах, он ответил: у кого работал у того и спрашивай. Но позже он высылает квитанцию, что он мне 4500 тысячи закинул на баланс.

Хозяин лесопилки не заплатил работавшему у него Данияру ни копейки. Впрочем, главная проблема кроется не в этом.

Исходя из слов Данияра, здесь видятся серьезные нарушения трудового законодательства. Во-первых, и К., хозяин лесопилки, и А., владелец газозаправки, нанимают рабочий персонал без трудового договора, а значит человек, устроившийся к ним на работу, ни на что без доказательств претендовать не может, даже если ему оторвет руку. Все телефонные разговоры были записаны, но пока неизвестно приведет ли это к чему-нибудь. Во-вторых, как говорит Данияр Кутумбетов, вероятно на лесопилке пользуются людьми с подорванным психическим здоровьем.

— Там ходит Витя, пастух, я его спрашивал какая у него зарплата, а он отвечал «я не знаю. Ни разу не получал». Потом выяснилось, что он вообще состоит на учете в психдиспансере. Второй человек есть, он прям в положении раба ходит. Взрослый человек, но развитие как у ребенка. Он тоже лежал в психдиспансере. Над такими людьми опека нужна, а не работать они должны, — утверждает Данияр. — Среди ребят ходит история, что на той кровати, где я лежал, до этого лежал некий Данил. И этого Данила продали в рабство в Абай. Это так, история в кругу своих. Ребята шутили, что мне повезло, что палец оторвало, товар испорчен и меня никуда не продадут.

Сейчас Данияр Кутумбетов потупив взор называет себя человеком без определенного места жительства. Единственное пристанище – «Центр реабилитации для лиц попавших в трудную жизненную ситуацию». Мужчина говорит, что на нормальную работу его не берут из-за судимости, а работать искалеченной рабочей рукой не получается. До того, как правозащитники посоветовали ему обратиться в центр реабилитации, он записал прощальное видео – думал, что с приходом зимы умрет на улице от переохлаждения.

С помощью журналистов мужчина подал заявление в трудовую инспекцию с просьбой о проведении проверки двух объектов – лесопилки и газозаправочной станции. Установит ли она нарушение трудового законодательства – покажет время, а пока ясно, что в Казахстане нужно проверить куда больше объектов. На фоне пугающей информации о распространении рабства в Казахстане в каком-нибудь крестьянском хозяйстве слухи о проданных в аул людях могут оказаться правдой.

Все приведенные сведения взяты из интервью с Данияром Кутумбетовым.