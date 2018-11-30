Новый президент Грузии ничего не собирается делать без указаний из США и Европы

Выигравшая президентские выборы в Грузии Саломе Зурабишвили отказалась сотрудничать с Россией. Об этом она заявила в интервью «Русской службе BBC».

По ее мнению, Грузия перейдет к диалогу с Россией после того как это сделают США и Европа.

В Грузии президентом становится француженка

В общем, это все, что нужно знать о независимости Грузии...