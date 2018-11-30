Новый президент Грузии ничего не собирается делать без указаний из США и Европы

Выигравшая президентские выборы в Грузии Саломе Зурабишвили отказалась сотрудничать с Россией. Об этом она заявила в интервью «Русской службе BBC».
По ее мнению, Грузия перейдет к диалогу с Россией после того как это сделают США и Европа.
В Грузии президентом становится француженка
В общем, это все, что нужно знать о независимости Грузии...
стоик1347 написал 30.11.2018 00:37
доктор+ написал 30.11.2018 00:32
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https://www.newsru.com/world/29nov2018/trumpputinnomeet.html
из франции написал 30.11.2018 00:11