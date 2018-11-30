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Московский листок

Новый президент Грузии ничего не собирается делать без указаний из США и Европы

Опубликовано 30.11.2018 в разделе комментариев 3

грузия президент зурабишвили
Новый президент Грузии ничего не собирается делать без указаний из США и Европы

Выигравшая президентские выборы в Грузии Саломе Зурабишвили отказалась сотрудничать с Россией. Об этом она заявила в интервью «Русской службе BBC».

По ее мнению, Грузия перейдет к диалогу с Россией после того как это сделают США и Европа.

В Грузии президентом становится француженка

В общем, это все, что нужно знать о независимости Грузии...



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
стоик1347 написал 30.11.2018 00:37
Саломе Зурабишвили берет пример с сортирного Карлика?
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(без названия)
доктор+ написал 30.11.2018 00:32
Между тем, Трамп продолжает троллить Вову Путлера. То встречи у него с Вовой не будет "на полях саммита G20", то он даст Вове аудиенцию в каком-то отеле в Буэнос-Айрес..., и вот новый посыл от Трампа: аудиенции для Вовы не будет. Словом, троллит Трамп космического лидера не по-децки.
.
https://www.newsru.com/world/29nov2018/trumpputinnomeet.html
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старая грузинская еврейка
из франции написал 30.11.2018 00:11
назначена гауляйтером Georgia !
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