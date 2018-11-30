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Московский листок

24-часовая общенациональная забастовка в Греции

Опубликовано 30.11.2018 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
24-часовая общенациональная забастовка в Греции

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

28 ноября в Греции состоялась 24-часовая общенациональная забастовка работников частного сектора. Массовый, решительный ответ правительству, работодателям и соглашательскому руководству Всеобщей конфедерации Греции (ГСЕЕ), пытавшемуся все предыдущее время сорвать забастовку, дали отраслевые федерации, рабочие центры (региональных профсоюзов) и профсоюзы, которые откликнулись на призыв Всерабочего боевого фронта (ПАМЕ) и вышли на забастовку в Афинах и других городах, отстаивая свои интересы, а не прибыль немногих. 

В забастовочном митинге федераций, рабочих центров и профсоюзов в Афинах принял участие Генсек ЦК КПГ Димитрис Куцумбас, который в своем заявлении представителям СМИ потребовал отмены антирабочих законов, восстановления коллективных договоров, минимальной заработной платы в размере 751 евро, отмены неприемлемого закона, предусматривающего дальнейшее сокращение пенсий. Он потребовал стабильной и постоянной работы для всех, увеличения заработной платы и пенсий, отмены неприемлемого налогообложения народа, такого как тяжелый налог на народное жилье (ЕНФИА). Он также высказался за неучастие страны в опасных планах НАТО.



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