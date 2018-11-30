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Московский листок

Женщины-мигранты на границе Мексики и США начали голодовку протеста

Опубликовано 30.11.2018 в разделе комментариев 0

сша америка классоваяненависть миграция
Женщины-мигранты на границе Мексики и США начали голодовку протеста

15 женщин из Центральной Америки в лагере мигрантов на мексиканско-американской границе объявили голодовку, требуя от властей США позволить им подать прошение о предоставлении убежища. Об этом сообщает газета Politico. 

"Раз нас никто не слушает, мы как женское движение, приняли решение начать голодовку", - приводит издание слова одной из участниц акции родом из Гондураса. "Нет ничего хуже, чем жить в бегах, страдая от голода. Нам не страшно", - добавила другая женщина. Они также обращаются к мексиканским миграционным властям с просьбой предоставить гуманитарные визы тем мигрантам, которые хотят остаться в Мексике. Участницы протеста не объявили, как долго намерены голодать. 

К мексиканскому городу Тихуана близ американской границы прибыли уже более 6 тысяч мигрантов из Центральной Америки, которые намерены получить убежище на территории США. Часть из них 25 ноября предприняла попытку прорваться через границу в США, однако сотрудники силовых ведомств США применили против них слезоточивый газ и резиновые пули, несмотря на присутствие детей. Участниками стычки с правоохранителями стали как минимум 500 нелегальных мигрантов. Произошедшее вызвало недовольство Мексики, она потребовала от американских властей объяснений по этому поводу. 

Вместе с тем в МВД Мексики заявили, что те, кто попытался насильно попасть в США, нарушили мексиканский закон и будут депортированы. Уже известно о начале высылки 98 человек, которые пытались прорваться через американскую границу. 

К настоящему времени участники неудавшегося прорыва вернулись в свои приюты в Тихуане. Участки на границе, где произошли попытки прорыва, будут дополнительно укреплены. В Белом доме заявили об отправке в район Сан-Исидро дополнительных сил, в том числе морских пехотинцев. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что готов перекрыть весь южный участок границы в том случае, если власти Мексики допустят прорыв беженцев. Кроме того, американский лидер подтвердил, что размещенные у южной границы США военнослужащие получили приказ в случае необходимости открывать огонь на поражение. 

9 ноября хозяин Белого дома подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам, однако федеральный суд в Сан-Франциско (Калифорния) заблокировал реализацию указа Трампа. Белый дом после этого распространил заявление, в котором отметил, что власти США предпримут в рамках закона все необходимые шаги для защиты южной границы страны, несмотря на решение суда.

 25 ноября Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если это будет необходимо, сообщает РИА "Новости". 

"Если по какой-то причине это будет необходимо, мы закроем нашу южную границу. Нет никаких шансов, что Соединенные Штаты после десятилетий нарушений будут мириться с этой дорогостоящей и опасной ситуацией", - написал Трамп в Twitter, комментируя обстановку вокруг каравана мигрантов из Центральной Америки у границ Мексики, которые хотят получить убежище в США. 

Президент напомнил, что в страну впустят только тех, кто имеет право на получение статуса беженца.  

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