Наследник империи Жириновского шиканул в Майями, чего и не стесняется

Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев во время региональной недели оказался на американском курорте в штате Флорида. Фотоотчет о своем путешествии парламентарий опрометчиво опубликовал на страничке в Facebook, после чего на него посыпались упреки со стороны коллег по законодательному цеху, пишет "Коммерсант".

Живописные снимки прибрежной полосы и моря Лебедев, который внесен в санкционные списки ряда западных стран, сопроводил беззаботным комментарием типичного туриста: "Miami, можно только влюбиться!"

Пост прокомментировал руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов: "Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее".

Отдыхающий в "логове вероятного противника" Игорь Лебедев предпочел отшутиться. "Майами, как избирательный округ, прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции. Вам грех этого не знать))))", - ответил он (пунктуация сохранена).

Позже запись стала недоступна для просмотра.

"Это частная переписка двух людей, никакого отношения к журналистам она не имеет, и ничего комментировать я не собираюсь", - сказал Игорь Лебедев, когда с ним связались сотрудники "Коммерсанта".

в Госдуме проверят, на каком основании вице-спикер ГД оказался в Майами, заявил глава комиссии по доходам депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Патриотический шик, протесная роскошь - как это по-постсоветски! За всех за русских - тьфу вам, в самые санкции. Главное ведь Путина любить из выгодной позиции-оппозиции, тогда десятилетиями ты можешь жить не только в нищающей России припеваючи, но и коллекционировать квартиры по всему миру - а именно такое хобби у господина Лебедева. Как его одношкольник из 91-й могу заверить, что склонности не просто к шику, а к пафосу, были замечены у сына тогдашней известности ещё в старших классах, они заходил в родную школу по её окончании только в сопровождении двух бугаёв - не удивлюсь, если бугаи были приставлены той же конторкой, которая создала ЛДПСС, "первую оппозиционную". Поющие у ног Путина "Боже, царя храни!" - имеют привилегии не только в РФ, вот что забавно, и санкции звук пустой. Пока Первый канал объясняет дорогим россиянам, как экономить на пище и хранить горячую воду в термосах, "слуги народа" бросают миллионы на ветер, гуляючи по США. Какая вражда? Какие санкции? Там вот рядом будут голодать местные американские мигранты, но вельможам, путинским клевретам из России - плевать и на здашнюю классовую противоречивость. Они - люди из другого мира, "белого", капиталистически обустроенного. Какая, интересно, у Лебедева квартира в Майями? Наверное, не лучшая из коллекции, но с хорошим видом.