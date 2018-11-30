Малые Курилы - в обмен на личные кошельки? Директор Института глобализации социальных движений Борис Кагарлицкий и Максим Калашников разгадывают загадку: почему Кремль бегает за Японией с предложением заключить мирный договор? А не японцы – за Кремлем? В поисках японского убежища?



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