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Московский листок

Малые Курилы - в обмен на личные кошельки?

Опубликовано 30.11.2018 в разделе комментариев 0

Директор Института глобализации социальных движений Борис Кагарлицкий и Максим Калашников разгадывают загадку: почему Кремль бегает за Японией с предложением заключить мирный договор? А не японцы – за Кремлем? В поисках японского убежища?



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Малые Курилы - в обмен на личные кошельки?
Малые Курилы - в обмен на личные кошельки?
30.11.2018
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