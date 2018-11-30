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Московский листок

Общественность Челябинска отстояла свое право проводить акции протеста у зданий, занятых органами власти

Опубликовано 30.11.2018 в разделе комментариев 1

протест окп пикет
Общественность Челябинска отстояла свое право проводить акции протеста у зданий, занятых органами власти

29 ноября у здания Законодательного Собрания Челябинской области прошёл пикет против запрещения проводить акции протеста, расположенные ближе пятидесяти метров от зданий, занимаемых органами государственной власти Челябинской области, органами местного самоуправления, зданий аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, культовых зданий и сооружений.

Власть была столь напугана летними протестами трудящихся, что попыталась раз и навсегда забыть про Конституцию, дающую право населению проводить митинги, собрания, пикеты, выражать своё мнение открыто, на глазах у жителей, в любом подходящем для этого месте, а не на задворках населённых пунктов и не на объездных дорогах.

Пикет протеста был организован движением СТОП ГОК при активном участии городского отделения Объединённой коммунистической партии (ОКП), ВКПБ, представителей СНТ "Курчатовец".

Депутаты Законодательного Собрания приняли решение вернуться к процедуре первого чтения и отклонить проект закона, регулирующий проведение публичного мероприятия.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
киргуду написал 30.11.2018 12:00
МОЛОДЦЫ ЧЕЛЯБИНЦЫ !!!.....
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