Евроинтеграция налицо - украинского пенсионера живого закатали в цемент

В Вознесенске (Николаевская область Украины) убили 70-летнего пенсионера, залив его цементом в подвале собственного дома. 33-летний местный житель в ночь на 24 ноября он напал на пенсионера на почве «внезапно возникших личных неприязненных отношений» и нанес ему 11 ножевых ранений. Затем он отнес еще живого пенсионера в подвал и залил раствором цемента, чтобы скрыть преступление.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, пожилой мужчина умер в результате механической асфиксии.

Если подумать, влияние Европы очевидно - заливать цементом любимый прием итальянской мафии прошлого века.

Ну а запредельная жестокость - это местное, тут украинцам учиться ни у кого не надо.