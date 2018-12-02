Унитазная история: к 2020 году в Москве появится только график расселения по программе реновации

Полный график расселения домов в рамках московской программы реновации будет сформирован до конца 2019 года. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

«Не позднее 31 декабря 2019 года будут разработаны этапы реализации программы реновации. В них будут указаны сроки их выполнения, а также очередность переселения из сносимых жилых домов», — уточнил чиновник.

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Вы понимаете, что это значит? Программа реновации принята уже достаточно давно, планы громадные, а графика нет! То есть огромное количество горожан живет, как на пороховой бочке - то ли завтра станут сносить дом, в котором выросли, то ли лет через 20. Есть разница. В общем, благодеяние, которое превращает жизнь сотен тысяч гражан в вечное ожидание неизвестно чего.

Очень простой пример - в старом доме на Севастопольском проспекте, который определен под реновацию, люди живут полвека. Естественно, коммуникации, проводка и даже стены уже требуют вмешательства. Бесплатно у нас только птички поют, но люди готовы потратить какие-то свои деньги, чтобы привести быт в соответствие хоть с какими-то санитарными, градостроительными и даже эстетическими нормами - оно паршиво жить во времянке всю жизнь.

Но как быть, если твой дорогущий ремонт через год пойдет под ковш экскаватора?

А с другой стороны чего ждать, если дом пойдет на отселение еще через 10-15-20 лет? Хоть остаток дней пожить пристойно, а реновацию оставить будущим поколениям, так сказать, в наследство...

Такой, скажем так, бытовой, мещанский вопрос, но ведь вся наша жизнь по сути из таких вопросов и состоит.

Вот у знакомого человека слоамлся унитаз, взял и пополам треснул - 40 лет стоял нормально, а теперь время ему, видимо, вышло. Да и доброго слова агрегат не стоил - когда-то был хорош, отдавал нездешней синевой, украшая быть хрущевки цветовым пятном на фоне типового кафеля. Однако ж лопнул фаянс, не вечный оказался...

Ну, понятно, заменить его дело не слишком сложное - поехал в магазин, выбрал, заказал доставку да вызвал умельца из "Жилищника". Однако ж унитазы бывают разные - можно купить тысячи за две терпимый девайс для справления нужды, а можно что-то подороже и поэстетичней - хочется же, ведь постоянно общаемся с "белым другом"... Но под хороший компакт захочется и обстановочку вокруг освежить - казарменный кафель заменить, заодно и раковину, и ванну, в которой солили огурцы еще при Никите Сергеевиче... Но хрена ли корячиться, если через год все под снос? Или ограничиться сральником за пару тысяч - как бы не на всю оставшуюся жизнь?

Ну хорошо, есть в районе Зюзино, чего в других районах нет, хороший депутат Константин Янкаускас, которому человек "с улицы" может запросто позвонить и сказать, мол, такая вот у меня проблема. И, что удивительно, не пошлет депутат куда подальше, а выслушает и попытается вникнуть. Но ему ведь тоже тайные сроки не ведомы!

Властям, понятное дело, удобно - со всеми вопросами идите нахер к депутату, вы ж его себе выбрали! Люди, понятно, огорчаются - что за депутат, узнать ничего не может... А узнавать-то и нечего! Городские власти, объявив реновацию, взбудетенив все население, даже планы по этой самой реновации намереваются сверстать еще через годик примерно!

А этот год, граждане, вы вообще как-нибудь не живите. Ну войдите в положение, графика-то нет. По нужде на двор как-нибудь, помыться и в бане можно, а лучше в сауне с девочками, заодно и спинку потрут.

Ну и репутация депутатов, выбранных вопреки, тоже сильно измылится. Пустячок, а приятно.

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Да, а когда график переселения наконец появится, его ж можно потом и не исполнить! Вот в г. Севастополь (такая вот аналогия с Севастопольским проспектом) я по плану-графику должен быть переселен еще года три назад, а всё еще проживаю по прежнему адресу. А чем Москва хуже? Москва лучше даже, столица, как-никак...