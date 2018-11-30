Сорок двусторонних соглашений с РФ вдобавок к расторгнутым пятидесяти хунта разорвёт не задумываясь

В ближайшее время Украина намерена расторгнуть 40 двусторонних договоров с Россией, заявил глава МИД республики Павел Климкин. Он отметил, что к настоящему моменту расторгнуты уже почти пять десятков соглашений.

"Мы за последнее время "убили" 48 двусторонних договоров. <...> Следующая порция будет очень скоро, около 40 договоров", - заявил он, выступая в программе "Право на власть" в эфире телеканала "1+1" вечером 29 ноября.

Климкин добавил, что сейчас украинские власти досконально пересматривают договорную базу между странами, так как соглашения, заключенные до 2014 года, по его словам, уже не имеют смысла. Однако к этому, как полагает глава внешнеполитического ведомства, стоит относиться очень аккуратно, чтобы не навредить самим украинцам.

В частности, глава МИД напомнил, что в скором времени будет прекращен договор между Украиной и Россией о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Соответствующий указ президент Украины Петр Порошенко подписал в сентябре. 26 числа того же месяца он передал ноту о непродлении действия этого соглашения генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, сообщал в Facebook секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

28 ноября Петр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией из-за конфликта в Керченском проливе. Он продемонстрировал журналистам материалы разведывательных данных и спутниковые снимки, на которых запечатлено скопление российских танков недалеко от украинской границы. "Как вы видите, количество танков на базах, расположенных вдоль нашей границы, выросло в три раза. Для чего они были туда передислоцированы?" - отметил Порошенко. "И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", - подчеркнул он.

В настоящее время в ряде областей Украины введено военное положение. Оно должно продлиться 30 дней и завершиться в середине декабря.

Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября. ВМС Украины сообщили, что пограничные корабли РФ "вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива" осуществили "агрессивные действия" против кораблей Военно-морских сил Украины - двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира - которые выполняли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

Однако по версии России, три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ и вошли в территориальные воды. В результате российские пограничники задержали три корабля украинских Военно-морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", применив оружие. Все 24 моряка арестованы до до 25 января 2019 года и являются подозреваемыми в уголовном деле, возбужденном по ч. 3 ст. 322 ("Незаконное пересечение государственной границы России") УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы.

Напомним, вчера министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Российскую Федерацию в блокировании украинских портов Мариуполь и Бердянск в Азовском море для входа и выхода судов. "Заблокированными стоят 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. То есть, Россия заблокировала украинские порты в Азовском море", - написал он в среду на страничке в Facebook.

По утверждению Омеляна, в ожидании входа в Азовское море находятся 18 судов, из которых четыре направляются в порт Бердянск, а 14 - в порт Мариуполь. На выход из Азовского к Черному морю из порта Бердянск не могут выйти три корабля, а из порта Мариуполя - шесть. Еще восемь судов, как утверждает украинский министр, стоят у причалов в портах.

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