Жители Москвы в городской прокуратуре. Ведомство дремлющего контроля

29 ноября 2018 года представители разных общежитий и домов Москвы снова обратились в городскую Прокуратуру. К уже многолетним адресам, жители которых не раз побывали в данной Прокуратуре, за это время добавились и новые дома.

Нарушения жилищных прав от года к году лишь колосятся, а столичные ведомства, стоящих на страже прав граждан РФ, в удивлении принимают всё новые и новые заявления, обещая непременно разобраться.

Семья Богачёвых, которых выселили на улицу после 35 лет проживания в квартире, полученной от Главпочтамта, тоже пришли сегодня за ответом. Городская Прокуратура ещё в первый день обращения к ним семьи Богачёвых (30 октября) признала на приёме нарушения, из-за которых семье пришлось оказаться на улице. Решение в Прокуратуре обещали принять в ближайшие дни, потом дело растянулось на месяц, и вот, 29 ноября Богачёвы, наконец, получили ответ. Он оказался таков: "Срок проведения проверки по вашим обращениям о нарушении прав продлён. О результатах проверки будет сообщено".

Получается, что семью, незаконно выселенную на улицу, городская Прокуратура планирует также, как и многих других жителей, поставить на многолетний контроль ожидания вместо принятия мер экстренного реагирования и восстановления нарушенных жилищных прав.

Дмитрий Кочелаевский, житель одного из служебных домов завода им. Камова (сгоревшего в результате поджога), уже 6 лет ожидает результатов подобной проверки. Работники вертолётного завода имени Камова, заселённые в служебные дома по договорам, с 2009 года были обвинены в самозахвате жилых помещений, по искам Департамента (тогда ещё Жилищной политики) суды стали выносить решения о выселении людей на улицу, и только в результате коллективных действий, акций протеста, двухнедельного лагеря, разбитого во дворе мэрии, жильцам удалось добиться признания на заключение с ними договоров социального найма. А дом 26 по улице Камова вдруг неожиданно сгорел. Огонь разгорелся в запертой, обесточенной комнате, тушение пожара, даже после вызова пожарных, было начато только через час.

В этом пожаре, как оказалось, сгорели и все жилищные права жильцов данного дома.

Галина Быкасова, жительница дома по улице Булатниковская 3, к. 4, обратилась в Прокуратуру в виду того, что их дом ушёл в частные руки. По имеющейся у жильцов информации - жильё досталось Ресину, депутату от Единой России. От выселения людям удалось отбиться, однако и теперь они, во-первых, испытывают серьёзные проблемы с оформлением тех справок и документов, которые положено получать по месту жительства, во-вторых, вынуждены оплачивать коммунальные услуги по завышенным тарифам.

Жители Аминьевского шоссе 11, строители, возводящие московские дома, через десяток лет, вдруг оказались также нежеланны московским правительством.

Департамент Городского Имущества с 2016 года объявивший себя новым хозяином данного дома объявил проживающим в нём жильцам, что соцнайм им не положен - строительная организация (ЖБИ-9, далее ДСК-2, ПИК-индустрия) якобы обманула их, незаконно вселив в данный дом. Остальные государственные ведомства, судя по фактам, столь же незаконно и многолетне собирали у жильцов дома оплату за коммунальные услуги, выдавали на основании незаконной регистрации водительские права и кредиты. Департамент Городского имущества решил законность восстановить - дом забрать в своё владение, а проживающих в нём строителей выселить на улицу, без решения суда, а в помощь для этого действа он прислал бандитские команды, которые, стали жителям дома угрожать, и из их квартир просто выбрасывать.

Городская прокуратура Москвы и здесь, выслушав о сообщающихся ей жилищных преступлениях, пообещала разобраться в течении 30 дней.

"А что нам делать, если нас придут выселять уже завтра?" - задали жители вопрос в очередном высоком ведомстве.

"Да, такие действия незаконны, вызывайте 112", - ответили в Прокуратуре.

Но если уж сама Прокуратура не торопится остановить жилищный беспредел, то что уж говорить о подконтрольных ей службах, например, полиции, которая выезжая на место конфликта, занимает сторону сильного, соответственно, бандитских команд, командированных для выселения граждан РФ самим ДГИ.