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Московский листок

Бухого сынка иконы контрреволюции задержали гаишники

Опубликовано 30.11.2018 в разделе комментариев 0

москва социальныйрегресс 1991 автомир контрреволюция
Бухого сынка иконы контрреволюции задержали гаишники

Сотрудники ГИБДД остановили в Москве автомобиль, за рулем которого находился в пьяном виде сын Игоря Талькова. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, он будет лишен водительского удостоверения. 

"Полицейские на Востряковском проезде 28 ноября остановили иномарку, за рулем которой в нетрезвом состоянии находился сын известного певца Игоря Талькова Игорь. На мужчину составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения")", - сказал собеседник агентства, отметив, что санкции данной статьи предусматривают штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем. 

В свою очередь в пресс-службе управления ГИБДД по Москве подтвердили ТАСС факт инцидента, но не уточнили личности задержанного. "На Востряковском проезде сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, но водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования", - сказал собеседник агентства. 

37-летний Игорь Тальков - младший по примеру отца стал певцом. В 2001 году впервые вышел на большую сцену, открыв концерт в память об отце в Государственном Кремлевском дворце.

От редакции: Волею судеб знаю людей, то есть-телевизионщиков, которые втаскивали, буквально за уши, пинками гнали в КДС это плачевное явление постсоветской эстрады (а папа был хоть и антисоветским под конец, но типичным эстрадником). Но в данном случае уж точно "сын за отца не отвечает". Пафос ярой "почвенной", реваншистско-дворянской антисоветчины и прочие запоздалые песенки "КПСС-эс-эс" в духе эстрадного стёба - сильно завысили фигуру Игоря Талькова на фоне современников и поставили едва ли не вровень с Цоем, но с годами ветер Истории разогнал все эти облака посмертного пиара. Ну, а сынуля - вот такоэ...

Убит этот "поп-русич в американских белых кроссовках и стэйтсовых джинсах" был в типичной закулисной разборке, когда делят место "хэдлайнера" и "разогрева" - убит был на глазах многих поп-звёзд, о чём они до сих пор как-то не сподобились высказаться. Смерть-то не героическая, "бытовуха", собственный "быкинг" его на пулю секьюритина певичкиного и навёл... Но - "герой Земли Русской", практически святой... Но по потомкам - да судите звёзд. Спивающееся потомство тех, кто успех хлебнуть антисоветской лаптёй пропагандируемого ими социального регресса ещё советской популярности - приговор им поярче да повыше любых памятников на Ваганьковском.

Дмитрий Чёрный, рок-коммуна, Эшелон

 



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