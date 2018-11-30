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Рамзан элитных лошадок утаил - точнее, доход от них

Опубликовано 30.11.2018 в разделе комментариев 0

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Рамзан элитных лошадок утаил - точнее, доход от них

Эксперты организации Transparency International заявили, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров не указал в налоговой декларации доход, полученный им от 128 скаковых коней, принесших ему почти сто миллионов рублей. Как сообщается на сайте организации, к такому выводу пришли эксперты "Трансперенси Интернешнл - Россия", проанализировав базу данных крупнейшего российского сайта о конном спорте Hippodrom.ru. 

Согласно подсчетам, с 2014 по 2018 год кони Кадырова принесли ему примерно 98 миллионов 126 тысяч 504 рубля При этом годовая заработная плата главы региона с 2014 по 2017 год составила 29 миллионов 273 тысячи 204 рубля (декларация за 2018 год еще не опубликована). 

Эксперты отмечают, что официальной базы скаковых коней в России нет, а принадлежащие Кадырову животные периодически продаются, дарятся или меняют владельца на несколько скачек. Поэтому сумма выигрышей может быть существенно больше, учитывая призовые содержащихся в Германии и Чехии лошадей, которые Кадыров не смог получить из-за санкций. При этом публичные должностные лица обязаны декларировать доход, полученный от побед на скачках, а также платить с призовых денег подоходный налог. 

Эксперты намерены обратиться в управление президента РФ по вопросам противодействия коррупции с просьбой проверить информацию о том, что Рамзан Кадыров не задекларировал доходы от своих скаковых лошадей. Отмечается, что в случае положительного ответа главу региона должны уволить с формулировкой "за утрату доверия". 

"Поскольку Кадыров - не единственное должностное лицо, владеющее незадекларированными предметами роскоши, мы обратимся в управление с просьбой расширить список декларируемого имущества, включив в него ювелирные изделия, предметы искусства, криптовалюту и животных, имеющих значительную стоимость", - заключают эксперты. 

Разного рода претензии к Кадырову не редкость. Так, в июне этого года выяснилось, что правительство Чеченской Республики находится в поисках подрядчика, который смог бы содержать в чистоте и ухаживать за зеленью в парке при официальной резиденции главы Чечни в Грозном. "Цена вопроса" составляет 33,9 миллиона рублей, которые должны поступить из федерального бюджета. На строительство "Дворца Кадырова" было выделено в общей сложности около 10 миллиардов рублей по еще докризисным ценам. Хотя чеченский бюджет является дотационным и на 80% состоит из поступлений из федерального бюджета, Кадыров регулярно заявляет, будто Чечня становится самодостаточным регионом.

Но на самом деле, чего ранее не скрывали и в федеральном центре, бюджет Чечни наполняется целиком из того, что считает нужным Роснефть, Лукойл и Транснефть - предоставлять в качестве бонусов за допущение к недрам республики. 

Грозненский НПЗ, принадлежащий Роснефти, периодически возникает в качестве аргумента со стороны Рамзана - мол, не пора ли переделить родимую нефть-матушку?

Но силовигарх Сечин каждый раз мягко осаживает "коневода" - мол, знай своё место, латифундист. Мы ваших чёрных нефтяников всех руками российских призывников перебили - нам спасибо и говори, а уж с остатков от наших сверхприбылей - "не обидим".

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