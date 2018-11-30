"Украина запретила въезд призывному контингенту из РФ"

Украина ограничит въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter. Он сообщил, что это решение было принято для того, чтобы Россия не смогла сформировать на Украине отряды частных армий, которые «фактически являются представителями российских вооруженных сил», и чтобы не позволить Москве некие операции, планировавшиеся еще в 2014 году.

О каких операциях идет речь, украинский президент не пояснил.

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Интересно, что это за "частные армии", в которые принимают 16-летних и 60-летних?

В целом объснение, конечно, в стиле нынешнего украинского руководства: в огороде бузина, а в Киеве дядька. Вот уж не думал, что эта древняя поговорка будет так к месту.

Иной раз смотрю на соотечественников, и удивляюсь - их удивлению. Они что, не понимают, в какую державу собираются ехать? Хотя... Кто-то едет в Сомали на рыбалку, кто-то в Центрально-Африканскую республику делать кино, ну а кто-то в Киев на экскурсию. Или бабушку проведать.

Интересно, никто из совграждан не собирался году эдак в 1941-м весной в Берлин, Музейный остров посетить, проведать кого? Или там в Хемниц, на родину Карла Маркса?

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Кстати, специально для таких долболобов 29 ноября Госпогранслужба Украины приняла решение о запрете въезда в Крым для всех иностранных граждан, включая россиян, разумеется. Причиной этому послужил инцидент в Керченском проливе, произошедший несколькими днями ранее.

Нет-нет, не спешите удивляться - кто ж спрашивает погранслужбу Украины, когда собирается в Ялту?.. Дело совсем не в этом. Это для тех россиян, включая гражданок женского пола или граждан пенсионного возраста, кто после отдыха в Крыму решил-таки проведать тетушку в Полтаве. Вот для них приготовлен приятный сюрприз - в любой момент вас могут взять и арестовать за "незаконное пересечение" украинской границы. Могут посадить, могут начать вымогать деньги, могут просто трахнуть хором, если вы гражданка и привлекательная. Так что ласкаво просимо до Киеву...

Если вы добровольно едете в страну, которая официально уже воюет с Россией, где за лозунг "Москаляку на гиляку!" не бывает ничего, а вот за "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" могут и посадить, то вам следует вручить Дарвиновскую премию и больше вас не доставать с глупостями. В добрый путь! Нехай счастить!

А.Б.